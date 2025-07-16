O ano de 2025 marca o sétimo aniversário da MEXC. Desde nossos primeiros passos como uma pequena inovadora, crescemos e nos tornamos uma plataforma de negociação respeitável e confiável em todo o mundO ano de 2025 marca o sétimo aniversário da MEXC. Desde nossos primeiros passos como uma pequena inovadora, crescemos e nos tornamos uma plataforma de negociação respeitável e confiável em todo o mund
Sete anos de crescimento da MEXC rumo à excelência: Construindo o futuro juntos com nossos usuários

16 de julho de 2025
#Tendências do mercado
O ano de 2025 marca o sétimo aniversário da MEXC. Desde nossos primeiros passos como uma pequena inovadora, crescemos e nos tornamos uma plataforma de negociação respeitável e confiável em todo o mundo. Ao longo dessa jornada, mantivemos padrões rigorosos de segurança, usabilidade e desempenho. Por meio de constantes atualizações tecnológicas e melhorias nos processos, a MEXC evoluiu de desafiante a líder do setor.

1. Uma plataforma de referência: Listagens rápidas e ampla cobertura de tokens


O mercado de criptomoedas evolui em ritmo acelerado, com novidades diárias e inovações constantes nas plataformas. Nesse cenário dinâmico, a MEXC se destaca ao oferecer as listagens de tokens mais rápidas e com a maior diversidade de pares de negociação. De criptomoedas consolidadas a projetos promissores, passando por memecoins emergentes e tokens ligados à inteligência artificial, os usuários têm acesso antecipado aos principais mercados em alta. A MEXC combina velocidade e precisão em cada listagem. Até o momento desta publicação, a plataforma conta com 2,912 pares no mercado spot e 1,137 pares no mercado futuro, resultado de um rigoroso processo de triagem de projetos, pesquisas de mercado aprofundadas e controles de risco criteriosos.

2. Liquidez profunda: Nunca foi tão fácil negociar


Liquidez é a base de uma experiência de negociação eficiente. No contrato de Futuros Perpétuos BTCUSDT, ordens limitadas dentro de ±5 pontos-base do preço médio de mercado apresentam um volume 240% maior do que em outras grandes corretoras. No mercado Spot, o par BTC/USDT demonstra uma profundidade 100% superior na mesma faixa, conforme dados oficiais da plataforma e análises independentes da TokenInsight e Simplicity Group. Essa liderança se estende a outros dos 50 principais ativos, como ETH, SOL, XRP, DOGE, TRX e LINK, em que a profundidade do livro de ordens da MEXC na faixa de 0,05% supera consistentemente a média do setor. Seja você um investidor individual ou uma instituição, poderá contar com correspondência rápida de ordens e total flexibilidade operacional. Com uma base sólida construída sobre estabilidade operacional de longo prazo e uma comunidade ativa de usuários, a MEXC oferece um ecossistema robusto, garantindo que cada ordem seja executada com rapidez e confiança.



3. Tecnologia de ponta com uma equipe global


A equipe de engenharia da MEXC está distribuída em diversos países e regiões, reunindo expertise de alto nível e padrões rigorosos de segurança. Nossa arquitetura de plataforma adota clusters distribuídos, separação de carteiras quentes e frias, além de mecanismos de multiassinatura para proteger os ativos dos usuários. Estamos continuamente aprimorando nosso motor de negociação para permitir a correspondência instantânea de ordens e tempos de resposta em milissegundos, garantindo uma experiência consistente e fluida, tanto na web quanto no aplicativo. Segurança, estabilidade e facilidade de uso são os pilares da nossa experiência do usuário.

4. Suporte excepcional com foco total no usuário


Há sete anos, a MEXC mantém seu compromisso com a filosofia "usuários em primeiro lugar". Oferecemos Atendimento ao Cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diversos idiomas, garantindo um atendimento rápido e sem barreiras para usuários em todo o mundo. Também investimos fortemente em educação para iniciantes, com recursos como o Aprendizado MEXC e o Blog da MEXC, que ajudam desde a introdução aos conceitos básicos até estratégias avançadas. Nosso objetivo é tornar a plataforma poderosa, intuitiva e o jeito mais fácil de acessar o universo cripto

5. Visão estratégica de futuro: Sempre um passo à frente nas novas tendências


A MEXC se mantém na à frente ao antecipar mudanças no setor e contribuir ativamente para moldar o futuro da negociação de criptomoedas. Fomos uma das primeiras plataformas a apoiar projetos de blockchains públicas de grande destaque e, desde então, temos ampliado continuamente nosso portfólio de produtos inovadores, incluindo iniciativas como o Launchpool e Kickstarter. Atualmente, a MEXC atende usuários em mais de 200 países e regiões, conquistando reconhecimento global por meio de uma combinação de conformidade internacional e suporte local personalizado.

6. Grande celebração: Comemorando sete anos ao seu lado


Sete anos de crescimento só foram possíveis graças ao apoio e à confiança de usuários ao redor do mundo. Para expressar nossa gratidão, a MEXC está promovendo a série de eventos "MEXC faz 7 anos", com recompensas aprimoradas como forma de agradecer.

“Fazer tudo bem feito” não é apenas um lema, é o reflexo da trajetória da MEXC. Desde listagens rápidas de tokens e liquidez abrangente até segurança robusta e um Atendimento ao Cliente exemplar, nossos sete anos de dedicação conquistaram a sua confiança. À medida que avançamos nessa jornada, a MEXC continuará com o compromisso de colocar o usuário em primeiro lugar, pensar a longo prazo e continuar sendo sua parceira mais confiável na economia cripto.

Após sete anos de dedicação inabalável, vamos juntos tornar os próximos sete ainda melhores.

