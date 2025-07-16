O que é o Infinity Ground? Um ecossistema criativo de IA × Web3 com 17 milhões de carteiras participantes





Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de IA e Web3, a indústria de jogos está passando por uma onda de transformação sem precedentes. Nesta revolução, o Infinity Ground está comprometido em construir uma plataforma de jogos definitiva totalmente nova - um novo ecossistema que combina inteligência artificial e blockchain para oferecer uma experiência revolucionária tanto para desenvolvedores quanto para jogadores.





O Infinity Ground é uma plataforma Web3 nativa de Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) Agêntico, que capacita criadores por meio de um Kit de Desenvolvimento Inteligente (IDK) modular, tornando a inovação tão simples como empilhar blocos para criar experiências dinâmicas e interativas. Alimentado pela sua rede proprietária ING Network e pela tecnologia Interwoven Stack da Initia, o Infinity Ground atualmente suporta interoperabilidade multichain com redes blockchain principais, como Base, BNB Chain e Kaia. Ao capacitar "Super Indivíduos", o Infinity Ground visa acelerar a criação e escalabilidade de aplicações impulsionadas por IA, avançando ainda mais a inovação e o desenvolvimento no ecossistema Web3.









A missão central do Infinity Ground é construir uma plataforma de jogos descentralizada impulsionada por IA e alimentada por tecnologias Web3. Não se trata apenas de um único projeto de jogo, mas de um ecossistema completo que integra desenvolvimento, publicação, interação e governança comunitária.





O Infinity Ground enfatiza a "soberania do jogador", garantindo verificação de propriedade on-chain de ativos de jogo, negociação transparente e distribuição justa de receitas. Ao mesmo tempo, fornece aos desenvolvedores ferramentas assistidas por IA para ajudá-los a criar mundos de jogo mais ricos e inteligentes.





A visão definitiva do Infinity Ground é permitir que desenvolvedores e jogadores criem e negociem livremente em um ecossistema colaborativo e mutuamente benéfico, realizando um verdadeiro mundo de jogos digitais.













A arquitetura técnica do Infinity Ground apresenta múltiplas vantagens na integração profunda de IA e Web3:









O Infinity Ground oferece uma ferramenta chamada IDE Agêntico, ou Agentic IDE, projetada especificamente para usuários sem experiência. Tudo o que você precisa fazer é inserir um comando em linguagem natural (por exemplo, "Quero projetar um jogo de fuga em labirinto"), e o sistema gerará automaticamente o código e o conteúdo para você. Essa experiência permite que os usuários programem com palavras e exemplifica um avanço no paradigma criativo de IA + Web3.









Cada usuário pode criar um Avatar de IA para servir como personagem principal do jogo ou assistente criativo. O sistema suporta múltiplos agentes de IA trabalhando colaborativamente em tarefas como geração de arte, escrita de enredo, teste de jogos e implantação de dApps. Esses agentes aprendem continuamente as preferências do usuário, tornando o processo criativo mais fluido e personalizado.









Suas criações (como jogos, personagens, imagens ou histórias) tornam-se NFTs ou ativos tokenizados. Smart contracts registram a identidade do autor e a distribuição de propriedade. Quando outras pessoas usam seu conteúdo, você pode receber participação nos rendimentos ou taxas de uso. Isso não apenas protege os direitos dos criadores, mas também incentiva mais pessoas a se juntarem ao ecossistema colaborativo.









A economia do ecossistema do Infinity Ground consiste em múltiplos tokens e mecanismos de incentivo, sendo o token principal o AIN (Infinity AI Network Token).









O AIN pode ser usado para pagar por serviços de IA e módulos funcionais em jogos, incentivar criadores e jogadores, apoiar governança e votação no ecossistema e distribuir airdrops e recompensas do ecossistema.





O modelo de distribuição segue a abordagem "comunidade primeiro, capital depois", enfatizando o valor da participação do usuário. Nos estágios iniciais, os usuários podem ganhar AIN por meio de airdrops baseados em tarefas, participação no desenvolvimento e criação de conteúdo.













Para recompensar usuários e contribuidores iniciais e incentivar uma participação mais ampla, a Infinity Ground lançou seu primeiro airdrop comunitário , planejando distribuir 10 milhões de tokens AIN (1% do fornecimento total).





A elegibilidade para este airdrop foi baseada em dados de snapshot capturados em 30 de junho de 2025. Os usuários precisaram vincular seu endereço de carteira compatível com EVM ao site oficial da Infinity Ground antes da data do snapshot.





A elegibilidade para o airdrop é avaliada usando 8 critérios de contribuição. Um único endereço pode se qualificar em múltiplas categorias, e as recompensas serão cumulativas. Quanto maior o nível de participação na Agentic IDE, na ING Network e na plataforma Infinity Ground, maiores serão as recompensas de airdrop que os usuários podem receber.





Tipo de contribuição Descrição Usuários ativos on-chain Usuários que realizaram transações relacionadas a Energy Points ou saldos de AI no ecossistema. Criadores de apps na Agentic IDE Usuários que publicaram apps que atingiram o número necessário de playtests ou remixes, ou foram destacados na seção curada. Holders de SBT da Galxe Usuários que participaram de eventos oficiais e receberam SBTs (ex.: Hackathons, desafios de criação). Participantes em projetos de parceiros do ecossistema Usuários ativos em projetos de parceiros terceiros (como o ecossistema do Telegram). Contribuidores destacados da comunidade Usuários que participaram ativamente de pesquisas de produto, entrevistas ou eventos comunitários com desempenho excepcional. Primeiros 500 na tabela da ING Network Usuários classificados entre os 500 primeiros na tabela de interação da ING Network. Primeiros 1000 em pontos de criação Usuários que acumularam pontos de criação suficientes para estar entre os 1000 primeiros. Concluintes de tarefas sociais no Voyage Usuários que concluiram check-ins, tarefas sociais e desafios de sequência de 7 dias no evento Voyage.









Quantidade total do airdrop 10 milhões de AIN (1% do fornecimento total). Plataforma de resgate Página de resgate de airdrop no site oficial da Infinity Ground. Regras de liberação 20% liberados no TGE, os 80% restantes liberados linearmente ao longo de 6 meses. Duração do airdrop O airdrop durará 6 meses; recompensas não resgatadas serão alocadas ao Fundo de Ajuste de Operações. Tratamento de tokens não resgatados Tokens não resgatados até o prazo serão usados em operações futuras ou na próxima rodada de airdrop. Desqualificação Usuários que não vincularam seu endereço de carteira EVM antes do snapshot perderão a elegibilidade.













O ecossistema da Infinity Ground abrange a camada tecnológica, a camada de infraestrutura e a camada de rede comunitária, criando uma base altamente diversificada para colaboração. Essa diversidade se reflete em sua ampla e profunda rede de parcerias. Aqui estão alguns exemplos notáveis de colaboração:









MyShell é uma plataforma de elite no espaço de AI Agents, permitindo que desenvolvedores criem Agents conversacionais poderosos por meio de prompts personalizados e um sistema de plugins. Por meio dessa parceria próxima, MyShell e Infinity Ground expandirão conjuntamente o ecossistema de Agents, desbloqueando ainda mais o potencial criativo dos desenvolvedores.









Initia é uma rede blockchain Layer-1 centrada em aplicativos, projetada para suportar Appchains soberanas com interoperabilidade nativa. Sua arquitetura Interwoven Stack inclui padrões integrados para oráculos, disponibilidade de dados e mensagens, ajudando desenvolvedores a lançar, conectar e compartilhar liquidez e usuários rapidamente.





Por meio da integração com a Infinity Ground, desenvolvedores podem usar a Agentic IDE para construir e implantar aplicativos compatíveis com a Initia, reduzindo as barreiras de desenvolvimento. Por exemplo, desafios criativos no formato de leaderboard, como "Jump Jennie", já estimularam ampla criatividade no ecossistema Initia × Infinity Ground, acelerando a visão de um futuro multichain composável.









Four.meme é uma plataforma descentralizada e sem código para emissão de Meme coins, implantada na BNB Chain. Projetada para velocidade e simplicidade, permite que qualquer pessoa emita tokens a custo quase zero usando modelos pré-definidos e um mecanismo automático de inicialização de liquidez. Suporta pares de negociação como BNB, USDT, WHY e CAKE.





A Four.meme parceirou-se com a Infinity Ground para lançar múltiplos desafios criativos, convidando usuários a construir aplicativos com temática de Memes (como jogos de Memes com IA ou geradores de imagens dinâmicas). Essa colaboração expande a base de usuários do ecossistema enquanto oferece aos criadores um pipeline on-chain sem obstáculos: da ideação à distribuição e emissão de ativos.





























Até junho de 2025, mais de 17 milhões de carteiras únicas foram conectadas à plataforma, e 121.000 dApps foram criados. Milhares de criadores estão ativamente usando a plataforma para desenvolver jogos, memes, dApps e conteúdo interativo.













A Infinity Ground está revolucionando a indústria tradicional de jogos por meio de tecnologias avançadas de IA e Web3. Ao aproveitar roteadores de modelos, kits de desenvolvimento de IA modular e arquitetura de ecossistema unificada, visa melhorar a eficiência no desenvolvimento de jogos, reduzir custos e estimular inovação criativa. A plataforma introduz mecanismos de propriedade descentralizada e tokenomics bem elaborados para alinhar completamente os interesses entre desenvolvedores, jogadores e a comunidade, construindo conjuntamente um ecossistema de jogos vibrante e dinâmico.





A Infinity Ground está moldando uma sociedade impulsionada por IA, onde todos podem criar, expressar e compartilhar suas visões únicas com facilidade. A IA não pretende substituir a criatividade, mas aprimorá-la.









Em resumo, a Infinity Ground está liderando uma mudança de paradigma na criação de conteúdo centrada em tecnologias de IA e Web3. Ela constrói uma plataforma criativa aberta, acessível e benéfica para todos, por meio de ferramentas de desenvolvimento inteligente sem barreiras, mecanismos claros de propriedade de conteúdo e um ecossistema rico em parcerias e incentivos. Seja você um desenvolvedor, artista ou usuário comum, basta ter uma ideia para realizá-la rapidamente e monetizá-la on-chain aqui.





À medida que a integração entre blockchain e IA acelera, a Infinity Ground não é apenas uma plataforma de ferramentas, mas o ponto de partida de um movimento criativo descentralizado. No futuro, a propriedade de conteúdo, os canais de distribuição e a atribuição de valor podem ser radicalmente reformulados em um novo ecossistema como este. Agora é o melhor momento para se envolver.





Isenção de responsabilidade: Esta informação não oferece conselhos sobre investimento, impostos, jurídico, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem constitui recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins referenciais e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.