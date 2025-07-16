WalletConnect: Conectando o Web3 para desbloquear o portal para o mundo das criptomoedas



A MEXC estreará a negociação Spot e de Futuros do token WCT. No momento, a plataforma já abriu o No momento, a plataforma já abriu o canal de depósito para os tokens WCT, permitindo que você deposite seus tokens na MEXC e aguarde o início das negociações.

273.000 WCT e 50.000 USDT. Além disso, você pode acessar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das atividades de depósito e negociação de WCT e dividir recompensas no valor de







WalletConnect (WCT) é o primeiro protocolo criptográfico de código aberto que permite conexões seguras entre carteiras digitais e aplicativos descentralizados (dApps). Graças a essa tecnologia, os usuários podem acessar facilmente uma variedade de dApps sem revelar suas chaves privadas, garantindo máxima segurança.









Compatível com todos os tipos de carteiras: Do Trust Wallet, MetaMask ao Rainbow Wallet, o WalletConnect suporta mais de 600 carteiras diferentes. Você também tem acesso a mais de 50.000 aplicativos descentralizados compatíveis.





Segurança máxima: Todas as conexões são criptografadas de ponta a ponta, garantindo que ninguém possa roubar suas informações ou fundos.





Fácil de usar: Basta escanear um código QR ou clicar em um link. Não é necessário inserir chaves privadas complexas, assim você não precisa se preocupar com golpes.









Em apenas alguns passos, você pode conectar sua carteira de criptomoedas com seus dApps favoritos de forma segura, como o Uniswap ou OpenSea:





1) Acesse o dApp: Abra o aplicativo descentralizado que você precisa usar.

2) Selecione a conexão da carteira: Clique no botão "Conectar carteira" e escolha o WalletConnect.

3) Escaneie o código QR ou clique no link: Se você estiver usando um computador, escaneie o código QR. Se estiver usando um dispositivo móvel, clique no link.

4) Confirme a conexão: Aprove a solicitação de conexão dentro do seu aplicativo de carteira.





Agora você pode negociar diretamente, trocar tokens, e realizar outras ações no dApp sem precisar inserir sua chave privada.









O WalletConnect Token (WCT) é o token nativo da rede WalletConnect, com um fornecimento total inicial limitado a 1 bilhão de tokens. Ele foi projetado para incentivar a participação dos usuários e promover o desenvolvimento sustentável do ecossistema por meio de uma distribuição justa. O tokenomics do WCT prevê a seguinte distribuição:





Fundos do WalletConnect (27%) Usado para parcerias, patrocínios, desenvolvimento do ecossistema e atividades de marketing. Airdrop (18.5%) Lançado em fases para incentivar novos usuários e manter o engajamento da comunidade. Equipe (18.5%) Alocado para membros fundadores e desenvolvedores do projeto para garantir o desenvolvimento contínuo do projeto. Recompensas (17.5%) Usado para staking e atividades de recompensa por contribuições para aprimorar a segurança da rede. Investidores (11.5%) Alocado para apoiadores iniciais do projeto como forma de agradecimento pelo apoio. Desenvolvimento do protocolo (7%) Usado para o desenvolvimento do protocolo e seus módulos relacionados.







Esse modelo de tokenomics não apenas incentiva a participação ativa dos usuários, mas também oferece suporte estável de recursos para o desenvolvimento e expansão do ecossistema WalletConnect.













O WCT não é apenas um token comum. Ele desempenha um papel fundamental no ecossistema, impulsionando operações eficientes da rede e crescimento sustentável. Seus principais usos incluem:





Recompensas por participação na rede: Os usuários recebem recompensas por fazer staking de WCT, operar nós e colaborar com carteiras. Isso incentiva o envolvimento ativo e garante a estabilidade do sistema.





Melhoria do desempenho e confiabilidade da rede: O staking de WCT melhora a segurança da rede e mantém o desempenho ideal, ao mesmo tempo em que incentiva as contribuições da comunidade para apoiar o desenvolvimento sustentável do ecossistema.





Direitos de governança e votação: Os holders de WCT podem votar em decisões importantes, como atualizações de protocolo e melhorias no sistema, influenciando assim a direção futura da rede.





Fonte de receita sustentável: O WCT é usado para pagar taxas de transação e outros canais de receita, contribuindo para a estabilidade econômica a longo prazo e o crescimento do ecossistema.













O WalletConnect é liderado pela CEO Jess Houlgrave, com mais de 12 anos de experiência em pagamentos, arte, criptomoedas e finanças. Jess anteriormente atuou como Diretor Executivo de Estratégia na Checkout.com e fundou o Codex Protocol. Ela também é membro do Fórum de CBDC do Banco da Inglaterra e fundadora do Art and Blockchain Fund. Sob sua liderança, o WalletConnect está comprometido em construir um ecossistema descentralizado seguro e fácil de usar.









O WalletConnect formou parcerias com empresas líderes do setor, como Coinbase Ventures e Polygon Ventures, aproveitando seu apoio financeiro para expandir a influência global da plataforma. O ecossistema atualmente inclui centenas de carteiras e milhares de aplicativos descentralizados, criando uma rede poderosa de comunicação e interação.









À medida que os aplicativos descentralizados e a tecnologia blockchain continuam a evoluir, o WalletConnect servirá como uma ponte essencial conectando carteiras e dApps, fornecendo um método de conexão seguro. A segurança aprimorada e os recursos otimizados de transação devem atrair mais usuários, enquanto listagens em exchanges renomadas como a MEXC garantem alta liquidez para o token. Além disso, seu modelo de governança descentralizada e a comunidade ativa estabelecem uma base sólida para a adoção generalizada e potenciais oportunidades de investimento.









O WalletConnect (WCT) é uma ponte importante entre carteiras de criptomoedas e aplicativos descentralizados, entregando conectividade segura, fácil de usar e descentralizada dentro do ecossistema blockchain. Se você está buscando uma plataforma de negociação confiável que ofereça alta liquidez, negociação com alavancagem flexível e recursos convenientes de conversão, a MEXC é a sua escolha ideal.





1) Abra e inicie a sessão na MEXC pelo aplicativo ou pelo site oficial

2) Pesquise pelo token WCT usando a barra de pesquisa, e então selecione a negociação Spot ou Futuros para WCT.

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade, preço e outros parâmetros para concluir a transação.





Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento financeiro. Certifique-se de que você compreenda completamente os riscos envolvidos e tome precauções ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.