WalletConnect: Conectando o Web3 para desbloquear o portal para o mundo das criptomoedas

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
A MEXC estreará a negociação Spot e de Futuros do token WCT. No momento, a plataforma já abriu o canal de depósito para os tokens WCT, permitindo que você deposite seus tokens na MEXC e aguarde o início das negociações.

Além disso, você pode acessar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das atividades de depósito e negociação de WCT e dividir recompensas no valor de 273.000 WCT e 50.000 USDT.

1. O que é a WalletConnect (WCT)?


WalletConnect (WCT) é o primeiro protocolo criptográfico de código aberto que permite conexões seguras entre carteiras digitais e aplicativos descentralizados (dApps). Graças a essa tecnologia, os usuários podem acessar facilmente uma variedade de dApps sem revelar suas chaves privadas, garantindo máxima segurança.

2. Por que você deveria usar o WalletConnect?


Compatível com todos os tipos de carteiras: Do Trust Wallet, MetaMask ao Rainbow Wallet, o WalletConnect suporta mais de 600 carteiras diferentes. Você também tem acesso a mais de 50.000 aplicativos descentralizados compatíveis.

Segurança máxima: Todas as conexões são criptografadas de ponta a ponta, garantindo que ninguém possa roubar suas informações ou fundos.

Fácil de usar: Basta escanear um código QR ou clicar em um link. Não é necessário inserir chaves privadas complexas, assim você não precisa se preocupar com golpes.

3. Como o WCT funciona?


Em apenas alguns passos, você pode conectar sua carteira de criptomoedas com seus dApps favoritos de forma segura, como o Uniswap ou OpenSea:

1) Acesse o dApp: Abra o aplicativo descentralizado que você precisa usar.
2) Selecione a conexão da carteira: Clique no botão "Conectar carteira" e escolha o WalletConnect.
3) Escaneie o código QR ou clique no link: Se você estiver usando um computador, escaneie o código QR. Se estiver usando um dispositivo móvel, clique no link.
4) Confirme a conexão: Aprove a solicitação de conexão dentro do seu aplicativo de carteira.

Agora você pode negociar diretamente, trocar tokens, e realizar outras ações no dApp sem precisar inserir sua chave privada.

4. Tokenomics do WalletConnect


O WalletConnect Token (WCT) é o token nativo da rede WalletConnect, com um fornecimento total inicial limitado a 1 bilhão de tokens. Ele foi projetado para incentivar a participação dos usuários e promover o desenvolvimento sustentável do ecossistema por meio de uma distribuição justa. O tokenomics do WCT prevê a seguinte distribuição:

Fundos do WalletConnect (27%)
Usado para parcerias, patrocínios, desenvolvimento do ecossistema e atividades de marketing.
Airdrop (18.5%)
Lançado em fases para incentivar novos usuários e manter o engajamento da comunidade.
Equipe (18.5%)
Alocado para membros fundadores e desenvolvedores do projeto para garantir o desenvolvimento contínuo do projeto.
Recompensas (17.5%)
Usado para staking e atividades de recompensa por contribuições para aprimorar a segurança da rede.
Investidores (11.5%)
Alocado para apoiadores iniciais do projeto como forma de agradecimento pelo apoio.
Desenvolvimento do protocolo (7%)
Usado para o desenvolvimento do protocolo e seus módulos relacionados.


Esse modelo de tokenomics não apenas incentiva a participação ativa dos usuários, mas também oferece suporte estável de recursos para o desenvolvimento e expansão do ecossistema WalletConnect.


5. Funções e casos de uso do WCT


O WCT não é apenas um token comum. Ele desempenha um papel fundamental no ecossistema, impulsionando operações eficientes da rede e crescimento sustentável. Seus principais usos incluem:

Recompensas por participação na rede: Os usuários recebem recompensas por fazer staking de WCT, operar nós e colaborar com carteiras. Isso incentiva o envolvimento ativo e garante a estabilidade do sistema.

Melhoria do desempenho e confiabilidade da rede: O staking de WCT melhora a segurança da rede e mantém o desempenho ideal, ao mesmo tempo em que incentiva as contribuições da comunidade para apoiar o desenvolvimento sustentável do ecossistema.

Direitos de governança e votação: Os holders de WCT podem votar em decisões importantes, como atualizações de protocolo e melhorias no sistema, influenciando assim a direção futura da rede.

Fonte de receita sustentável: O WCT é usado para pagar taxas de transação e outros canais de receita, contribuindo para a estabilidade econômica a longo prazo e o crescimento do ecossistema.

6. Equipe e parceiros de WalletConnect (WCT)


6.1 Equipe de desenvolvimento


O WalletConnect é liderado pela CEO Jess Houlgrave, com mais de 12 anos de experiência em pagamentos, arte, criptomoedas e finanças. Jess anteriormente atuou como Diretor Executivo de Estratégia na Checkout.com e fundou o Codex Protocol. Ela também é membro do Fórum de CBDC do Banco da Inglaterra e fundadora do Art and Blockchain Fund. Sob sua liderança, o WalletConnect está comprometido em construir um ecossistema descentralizado seguro e fácil de usar.

6.2 Parceiros estratégicos


O WalletConnect formou parcerias com empresas líderes do setor, como Coinbase Ventures e Polygon Ventures, aproveitando seu apoio financeiro para expandir a influência global da plataforma. O ecossistema atualmente inclui centenas de carteiras e milhares de aplicativos descentralizados, criando uma rede poderosa de comunicação e interação.

7. Potencial de desenvolvimento do WalletConnect


À medida que os aplicativos descentralizados e a tecnologia blockchain continuam a evoluir, o WalletConnect servirá como uma ponte essencial conectando carteiras e dApps, fornecendo um método de conexão seguro. A segurança aprimorada e os recursos otimizados de transação devem atrair mais usuários, enquanto listagens em exchanges renomadas como a MEXC garantem alta liquidez para o token. Além disso, seu modelo de governança descentralizada e a comunidade ativa estabelecem uma base sólida para a adoção generalizada e potenciais oportunidades de investimento.

8. Como comprar WCT na MEXC


O WalletConnect (WCT) é uma ponte importante entre carteiras de criptomoedas e aplicativos descentralizados, entregando conectividade segura, fácil de usar e descentralizada dentro do ecossistema blockchain. Se você está buscando uma plataforma de negociação confiável que ofereça alta liquidez, negociação com alavancagem flexível e recursos convenientes de conversão, a MEXC é a sua escolha ideal.

1) Abra e inicie a sessão na MEXC pelo aplicativo ou pelo site oficial.
2) Pesquise pelo token WCT usando a barra de pesquisa, e então selecione a negociação Spot ou Futuros para WCT.
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade, preço e outros parâmetros para concluir a transação.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento financeiro. Certifique-se de que você compreenda completamente os riscos envolvidos e tome precauções ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


