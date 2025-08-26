O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin





À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça o padrão da indústria em segurança e descentralização, essa força resulta em baixa eficiência de transações e altos custos, levando a confirmações lentas e taxas elevadas. Além disso, o Bitcoin não oferece suporte nativo para contratos inteligentes, o que dificulta o atendimento à crescente demanda por aplicativos descentralizados. A ausência de uma ponte cross-chain nativa e sem confiança também limita a expansão do ecossistema Bitcoin.





As soluções de segunda camada (Layer-2) têm o potencial de resolver essas limitações ao construir sobre a segurança do Bitcoin, adicionando suporte a pontes descentralizadas, contratos inteligentes Turing-completos e maior capacidade de transações. Foi com esses objetivos que a Bitlayer foi desenvolvida: eliminar as restrições técnicas do Bitcoin sem comprometer sua segurança ou descentralização. Como uma solução de escalabilidade e de contratos inteligentes construída sob medida, a Bitlayer desbloqueia novos casos de uso e potencial de crescimento para o ecossistema Bitcoin.









Bitlayer é a primeira solução Layer-2 do Bitcoin baseada no BitVM que preserva o nível de segurança do Bitcoin enquanto atua como camada de computação. Ela traz escalabilidade para a rede Bitcoin sem comprometer a segurança, permitindo transações de alta capacidade e baixo custo.





Baseada em um mecanismo de consenso de Proof-of-Stake (PoS), a Bitlayer é compatível com EVM, permitindo que desenvolvedores implantem e executem uma ampla variedade de aplicativos descentralizados (dApps), como DeFi, NFTs e GameFi, enriquecendo significativamente o ecossistema Bitcoin. Seu design aproveita o Bitcoin como camada de segurança, melhorando a capacidade de transações, reduzindo custos e aumentando a usabilidade com sua arquitetura de Layer-2.









BTR é o token nativo do ecossistema Bitlayer, utilizado principalmente para incentivos do protocolo e governança. A oferta total é limitada a 1 bilhão de tokens BTR. Atualmente, o preço do BTR é de $0,00.









Incentivos ao ecossistema : O BTR é usado para recompensar participantes ativos dentro do ecossistema Bitlayer, incentivando desenvolvedores, usuários e parceiros a impulsionar o crescimento da rede.

Governança: Os holders de BTR podem participar da governança do ecossistema Bitlayer, submetendo e votando em propostas, ajustando parâmetros do protocolo e promovendo uma governança comunitária descentralizada.









Bitlayer : https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum: Ainda não anunciado até o momento da redação.









O preço do BTR será influenciado por vários fatores, incluindo oferta e demanda de mercado, tendências do mercado cripto, crescimento do ecossistema Bitlayer, parcerias estratégicas e casos de uso no mundo real. Como um protocolo emergente de escalabilidade do Bitcoin, a inovação tecnológica e a expansão do ecossistema da Bitlayer podem oferecer suporte fundamental ao valor do BTR. No entanto, ativos cripto são altamente voláteis, e movimentos futuros de preço são difíceis de prever com precisão. Recomenda-se que os investidores acompanhem de perto o progresso técnico da Bitlayer, o desenvolvimento do ecossistema e as tendências do setor, além de consultar dados de plataformas consolidadas, como a MEXC, para realizar avaliações de risco racionais e evitar comportamentos especulativos.









Além do financiamento interno não divulgado, a Bitlayer concluiu três rodadas públicas: Seed, Série A e Série A+.





Em 27 de março de 2024, a Bitlayer anunciou a conclusão de uma rodada Seed de $5 milhões, co-liderada pela Framework Ventures e ABCDE. Outros participantes incluíram StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures, além de investidores anjo como Dan Held e o CEO da Messari, Ryan Selkis.





Em 23 de julho de 2024, a Bitlayer concluiu uma rodada Série A de $11 milhões, avaliada em $300 milhões. A rodada foi co-liderada por Franklin Templeton e ABCDE Capital, com participação de Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs, Caladan, além de figuras como DOMO (criador do BRC-20) e Brian Kang (cofundador da Korea Blockchain Week).





Em 8 de outubro de 2024, a Bitlayer concluiu uma rodada Série A+ de $9 milhões, mantendo a avaliação de $300 milhões. A rodada foi liderada pela Polychain Capital, com Franklin Templeton como co-líder, e participação de SCB Limited, Selini Capital e G-20.Group.





As rodadas Série A e Série A+ usaram a estrutura SAFE (Simple Agreement for Future Equity), acompanhada de warrants de token, cobrindo tanto a avaliação de equity quanto a avaliação totalmente diluída. Após a última rodada, o financiamento total da Bitlayer atingiu $25 milhões.









Nos estágios iniciais, a Bitlayer realizou várias edições do “Genesis Mining Festival”, introduzindo mecanismos de airdrops de gemas e pontos, além de programas de incentivo para usuários iniciais. Para se qualificar para futuros airdrops de BTR, os usuários podem participar ativamente de campanhas de marketing ou interações on-chain para acumular pontos Bitlayer e, em alguns casos, receber tokens BTR diretamente.





Ao conectar sua carteira no site da Bitlayer e acessar o Racer Center , é possível visualizar as gemas recebidas, verificar seus pontos acumulados e resgatar badges honorários obtidos em atividades anteriores.





Notas importantes:

1) A Bitlayer ainda não divulgou sua tokenomics nem a taxa de conversão entre gemas, pontos e tokens BTR. Recomenda-se acompanhar os comunicados oficiais para atualizações.

2) Atualmente, o limite para ganhar pontos é muito baixo, e o uso de múltiplas contas pode envolver riscos relacionados a Sybil.













