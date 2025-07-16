A Monad é um projeto de blockchain Layer-1 de alto desempenho desenvolvido para superar os limites de escalabilidade e capacidade de processamento de blockchains tradicionais como o Ethereum, mantendoA Monad é um projeto de blockchain Layer-1 de alto desempenho desenvolvido para superar os limites de escalabilidade e capacidade de processamento de blockchains tradicionais como o Ethereum, mantendo
Layer-1 emergente gera expectativa: será que a Monad pode abalar o mercado?

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
A Monad é um projeto de blockchain Layer-1 de alto desempenho desenvolvido para superar os limites de escalabilidade e capacidade de processamento de blockchains tradicionais como o Ethereum, mantendo total compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine (EVM).

1. O nascimento da Monad


Com a expansão contínua da tecnologia blockchain, o crescimento acelerado de aplicações descentralizadas (dApps), como DeFi, NFTs e jogos em blockchain, gerou uma demanda crescente por desempenho. No entanto, à medida que os volumes de transações aumentam e a congestão da rede se intensifica, os problemas de escalabilidade do Ethereum se tornam cada vez mais evidentes. Diante de altas taxas de Gas e baixa capacidade de processamento, usuários e desenvolvedores passaram a buscar alternativas - desafios que a Monad foi criada para resolver, oferecendo uma rede blockchain eficiente e amigável ao usuário.

2. Arquitetura técnica e principais vantagens da Monad


2.1 Arquitetura técnica


A Monad atinge alto desempenho e escalabilidade por meio das seguintes inovações principais:

Mecanismo de consenso MonadBFT: Baseado em algoritmos clássicos como Tendermint e HotStuff, o MonadBFT introduz melhorias significativas, com uma abordagem centrada em um líder com envio e retorno em duas rodadas, garantindo confirmações rápidas de bloco e finalização, com baixa latência e sobrecarga mínima de comunicação.

Execução paralela: A Monad permite múltiplas instâncias EVM funcionando simultaneamente, rompendo com o modelo sequencial do Ethereum e aumentando drasticamente a taxa de processamento de transações.

Execução adiada: Ao separar o consenso da execução, a Monad permite que os nós finalizem a ordem das transações durante a fase de consenso, enquanto executam essas transações de forma independente na fase posterior de execução, o que aumenta a eficiência no uso de recursos.

MonadDB: Um sistema de armazenamento em chave-valor otimizado para validação e desempenho de consultas em blockchain. Ele oferece operações de leitura e gravação em alta velocidade, armazenamento de verificação otimizado e baixa demanda de hardware, dando suporte à execução paralela da Monad e a operações de entrada/saída (I/O) assíncronas.


2.2 Principais vantagens


Alto desempenho: Capaz de processar até 10.000 transações por segundo (TPS), superando amplamente plataformas como o Ethereum.

Baixa latência: Blocos com confirmação em 1 segundo, possibilitando transações quase instantâneas.

Taxas ultrabaixas: Redução significativa nos custos de transação, tornando DeFi, NFTs e jogos em blockchain mais acessíveis.

Total compatibilidade com EVM: Desenvolvedores podem migrar dApps existentes para a Monad sem grandes alterações em seus contratos inteligentes Ethereum, reduzindo barreiras técnicas.

3. Trajetória de desenvolvimento e financiamento da Monad


3.1 Cronograma de desenvolvimento


Fevereiro de 2022: A equipe fundadora da Monad iniciou a concepção e o design do protocolo blockchain.
Fevereiro de 2023: Captação bem-sucedida de US$ 19 milhões em rodada seed para apoiar o desenvolvimento tecnológico inicial.
Abril de 2024: Conclusão da rodada de financiamento Série A no valor de US$ 225 milhões, liderada pela Paradigm, demonstrando forte confiança do mercado no potencial tecnológico da Monad.
Dezembro de 2024: Criação da Monad Foundation, responsável pela governança do protocolo, programas de financiamento para desenvolvedores, crescimento do ecossistema e melhorias técnicas.
Fevereiro de 2025: Lançamento da testnet pública, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente de testes compatível com a EVM.

3.2 Visão geral do financiamento


Com mais de US$ 244 milhões arrecadados em duas rodadas de investimento, a Monad atraiu o apoio de investidores de destaque como Paradigm, Castle Island Ventures e Brevan Howard Digital.

4. Aplicações do ecossistema Monad


aPriori: Plataforma de staking com liquidez do ecossistema Monad, com foco em valor extraível por mineradores (MEV), oferecendo soluções de staking eficientes para os usuários.

Kintsu: Protocolo de staking com liquidez que permite aos usuários manter seus ativos em stake sem abrir mão da flexibilidade para utilizá-los.

Kuru: Exchange descentralizada com livro de ordens (CLOB), projetada para melhorar a experiência de negociação dos usuários por meio de um mecanismo de livro de ordens eficiente.

Monad Pad: Plataforma de lançamento de tokens e NFTs construída na Monad, permitindo que equipes de projeto ou desenvolvedores realizem captações antecipadas por meio de pré-vendas ou vendas públicas.

5. Por que a Monad é importante


5.1 Superando os desafios de escalabilidade


A arquitetura de alto throughput da Monad, com suporte para até 10.000 transações por segundo (TPS), fornece uma infraestrutura altamente escalável para plataformas DeFi, ecossistemas GameFi e aplicações corporativas, impulsionando a adoção em larga escala das tecnologias Web3.

5.2 Aprimorando a experiência do usuário


Com tempo de bloco de apenas 1 segundo e finalidade em slot único, a Monad permite confirmações instantâneas de transações sem a necessidade de múltiplas confirmações de bloco, ao contrário do Ethereum. Essa baixa latência é essencial para oferecer uma experiência mais fluida em cenários que exigem resposta rápida, beneficiando os usuários no dia a dia.

5.3 Reduzindo barreiras de entrada e custos


As taxas ultrabaixas da Monad tornam viáveis transações pequenas e frequentes, permitindo que usuários DeFi, gamers e o público em geral participem de aplicações Web3 com custos muito menores, o que contribui para ampliar a base de usuários.

5.4 Mantendo ferramentas e ambientes familiares para desenvolvedores


A total compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine (EVM) permite que os desenvolvedores façam a migração de dApps com facilidade, sem necessidade de grandes modificações nos contratos inteligentes existentes. Essa compatibilidade torna a Monad uma alternativa atraente ao Ethereum, ao mesmo tempo em que acelera o crescimento do ecossistema ao reduzir as barreiras de desenvolvimento, fator chave para a adoção em escala da Web3.

Para investidores e desenvolvedores focados em inovação blockchain e na expansão do Web3, a Monad é, sem dúvida, um projeto que merece atenção. Como uma das líderes globais no setor de ativos digitais, a MEXC continua empenhada em apoiar projetos de alto potencial como a Monad, oferecendo serviços profissionais, completos e acessíveis para sua base global de usuários. Na MEXC, você desfruta de uma experiência de negociação fluida, com acesso a projetos de alto nível cuidadosamente selecionados por uma equipe especializada, garantindo vantagem estratégica na hora de identificar novas oportunidades de investimento.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, impostos, questões legais, financeiras, contábeis ou outros serviços relacionados, tampouco representam uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins informativos e não configura recomendação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


