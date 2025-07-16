LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.









Labubu , protagonista da série "Monsters" criada pelo artista belga-chinês Kasing Lung desde 2015, conquistou rapidamente fãs ao redor do mundo com sua aparência única "fofa, mas feroz". Em 2019, uma poderosa colaboração com a Pop Mart, aproveitando a magia das blind boxes e o impulso da cultura de tendência, impulsionou Labubu para uma popularidade explosiva, tornando-se uma cobiçada "moeda social" entre as gerações mais jovens.





Labubu é mais do que apenas um brinquedo da moda; ele representa conexão e ressonância emocional. Suas orelhas pontudas, boca escancarada e presas afiadas criam um contraste marcante que atrai profundamente a Geração Z. Em plataformas sociais como Xiaohongshu, Douyin e Instagram, a presença de Labubu é onipresente, simbolizando tanto engajamento quanto tendências.













A jornada Web3 de Labubu começou como um projeto de meme conduzido pela comunidade na blockchain Solana. Inicialmente inspirado por uma imagem de meme com elementos do Labubu, o projeto não reivindicava nenhuma afiliação oficial ao IP. No entanto, com seus visuais emocionalmente envolventes e uma gestão comunitária eficaz, o token LABUBU rapidamente atraiu um grande número de holders.





O token LABUBU combina de forma inteligente a popularidade de IPs de brinquedos da moda com a cultura meme do ecossistema Solana, ganhando rapidamente destaque em mercados como Tailândia, Vietnã e Coreia do Sul. Muitos investidores o veem como um possível "ativo cripto cultural", semelhante aos primeiros memecoins como DOGE PEPE : impulsionado pelo sentimento da comunidade e reforçado pelo simbolismo cultural.









A popularidade do LABUBU já ultrapassou há muito o mercado físico de brinquedos da moda, expandindo-se com sucesso para o espaço cripto.





Recentemente, o memecoin LABUBU disparou em popularidade após o lançamento de uma nova série de produtos, tornando-se novamente o centro das atenções do mercado. Numerosos influenciadores cripto, incluindo o renomado Ansem, postaram tweets com imagens do Labubu, gerando forte ressonância na comunidade.





Segundo dados da GMGN, a capitalização de mercado do LABUBU saltou de algumas centenas de milhares para $18 milhões, aumentando dezenas de vezes; em seu pico, o volume de negociação em 24 horas ultrapassou $9,5 milhões, tornando-o um dos projetos de meme mais populares na rede Solana. Ao mesmo tempo, o engajamento nas redes sociais disparou, com comunidades no Telegram crescendo rapidamente para dezenas de milhares de membros, a popularidade de tópicos no Twitter em alta constante e o volume de buscas no Google aumentando exponencialmente.









Notavelmente, devido ao estilo "quase oficial" de suas imagens e do IP, alguns usuários acreditaram erroneamente que se tratava de um projeto Web3 oficial lançado pela Pop Mart, o que aumentou ainda mais sua visibilidade. Embora o hype tenha diminuído um pouco, no geral a popularidade do LABUBU supera amplamente a de outros projetos de meme, demonstrando maior aderência cultural.









O futuro do LABUBU tem atraído significativa atenção do mercado. Por um lado, sua popularidade explosiva no mercado de brinquedos da moda é inegável - tornou-se uma "moeda universal" em contextos sociais entre jovens em todo o mundo e impulsionou um efeito de flywheel no modelo de negócio da Pop Mart. A série MONSTERS contribuiu substancialmente para a receita da Pop Mart, com seus produtos de pelúcia em vinil se tornando campeões de vendas anuais.





Por outro lado, o LABUBU enfrenta desafios com bolhas de mercado e riscos de especulação. Assim como os NFTs que geraram hype global no passado, o LABUBU alimentou a especulação ao criar escassez e explorar o FOMO dos consumidores. No entanto, a história nos ensina que, após picos de empolgação, muitos produtos eventualmente se estabilizam ou sofrem com o estouro de bolhas especulativas.





As opiniões de mercado se dividem sobre o caminho do LABUBU. Alguns acreditam que ele pode enfrentar volatilidade semelhante às NFTs, enquanto outros argumentam que o apelo cultural único do LABUBU e sua capacidade comercial completa o posicionam para manter uma forte presença tanto no mercado de brinquedos da moda quanto no de criptomoedas. Em qualquer caso, a ascensão global do LABUBU oferece um estudo de caso valioso sobre a nova economia cultural.





Sem dúvida, Labubu é um novo tipo de fenômeno cripto nascido da ressonância cultural. De brinquedo da moda a sensação dos memes, ele conecta arte, moda, interação social e Web3. O sucesso do token LABUBU não é coincidência; ele representa uma nova tendência de transformar IPs visuais influentes do mundo real em motores emocionais e contêineres de valor no universo cripto. No futuro, Labubu pode não ser apenas um brinquedo ou meme - pode se tornar parte da "identidade digital" da nova geração, conduzindo-nos a uma nova era digital.





