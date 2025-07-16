LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.
Labubu, protagonista da série "Monsters" criada pelo artista belga-chinês Kasing Lung desde 2015, conquistou rapidamente fãs ao redor do mundo com sua aparência única "fofa, mas feroz". Em 2019, uma poderosa colaboração com a Pop Mart, aproveitando a magia das blind boxes e o impulso da cultura de tendência, impulsionou Labubu para uma popularidade explosiva, tornando-se uma cobiçada "moeda social" entre as gerações mais jovens.
Labubu é mais do que apenas um brinquedo da moda; ele representa conexão e ressonância emocional. Suas orelhas pontudas, boca escancarada e presas afiadas criam um contraste marcante que atrai profundamente a Geração Z. Em plataformas sociais como Xiaohongshu, Douyin e Instagram, a presença de Labubu é onipresente, simbolizando tanto engajamento quanto tendências.
A jornada Web3 de Labubu começou como um projeto de meme conduzido pela comunidade na blockchain Solana. Inicialmente inspirado por uma imagem de meme com elementos do Labubu, o projeto não reivindicava nenhuma afiliação oficial ao IP. No entanto, com seus visuais emocionalmente envolventes e uma gestão comunitária eficaz, o token LABUBU rapidamente atraiu um grande número de holders.
O token LABUBU combina de forma inteligente a popularidade de IPs de brinquedos da moda com a cultura meme do ecossistema Solana, ganhando rapidamente destaque em mercados como Tailândia, Vietnã e Coreia do Sul. Muitos investidores o veem como um possível "ativo cripto cultural", semelhante aos primeiros memecoins como DOGE e PEPE: impulsionado pelo sentimento da comunidade e reforçado pelo simbolismo cultural.
A popularidade do LABUBU já ultrapassou há muito o mercado físico de brinquedos da moda, expandindo-se com sucesso para o espaço cripto.
Recentemente, o memecoin LABUBU disparou em popularidade após o lançamento de uma nova série de produtos, tornando-se novamente o centro das atenções do mercado. Numerosos influenciadores cripto, incluindo o renomado Ansem, postaram tweets com imagens do Labubu, gerando forte ressonância na comunidade.
Segundo dados da GMGN, a capitalização de mercado do LABUBU saltou de algumas centenas de milhares para $18 milhões, aumentando dezenas de vezes; em seu pico, o volume de negociação em 24 horas ultrapassou $9,5 milhões, tornando-o um dos projetos de meme mais populares na rede Solana. Ao mesmo tempo, o engajamento nas redes sociais disparou, com comunidades no Telegram crescendo rapidamente para dezenas de milhares de membros, a popularidade de tópicos no Twitter em alta constante e o volume de buscas no Google aumentando exponencialmente.
Notavelmente, devido ao estilo "quase oficial" de suas imagens e do IP, alguns usuários acreditaram erroneamente que se tratava de um projeto Web3 oficial lançado pela Pop Mart, o que aumentou ainda mais sua visibilidade. Embora o hype tenha diminuído um pouco, no geral a popularidade do LABUBU supera amplamente a de outros projetos de meme, demonstrando maior aderência cultural.
O futuro do LABUBU tem atraído significativa atenção do mercado. Por um lado, sua popularidade explosiva no mercado de brinquedos da moda é inegável - tornou-se uma "moeda universal" em contextos sociais entre jovens em todo o mundo e impulsionou um efeito de flywheel no modelo de negócio da Pop Mart. A série MONSTERS contribuiu substancialmente para a receita da Pop Mart, com seus produtos de pelúcia em vinil se tornando campeões de vendas anuais.
Por outro lado, o LABUBU enfrenta desafios com bolhas de mercado e riscos de especulação. Assim como os NFTs que geraram hype global no passado, o LABUBU alimentou a especulação ao criar escassez e explorar o FOMO dos consumidores. No entanto, a história nos ensina que, após picos de empolgação, muitos produtos eventualmente se estabilizam ou sofrem com o estouro de bolhas especulativas.
As opiniões de mercado se dividem sobre o caminho do LABUBU. Alguns acreditam que ele pode enfrentar volatilidade semelhante às NFTs, enquanto outros argumentam que o apelo cultural único do LABUBU e sua capacidade comercial completa o posicionam para manter uma forte presença tanto no mercado de brinquedos da moda quanto no de criptomoedas. Em qualquer caso, a ascensão global do LABUBU oferece um estudo de caso valioso sobre a nova economia cultural.
Sem dúvida, Labubu é um novo tipo de fenômeno cripto nascido da ressonância cultural. De brinquedo da moda a sensação dos memes, ele conecta arte, moda, interação social e Web3. O sucesso do token LABUBU não é coincidência; ele representa uma nova tendência de transformar IPs visuais influentes do mundo real em motores emocionais e contêineres de valor no universo cripto. No futuro, Labubu pode não ser apenas um brinquedo ou meme - pode se tornar parte da "identidade digital" da nova geração, conduzindo-nos a uma nova era digital.
Neste contexto de mercado, os usuários interessados em negociar LABUBU devem considerar a Exchange MEXC. Conhecida por seu processo eficiente de listagem de tokens, taxas de negociação altamente competitivas e excelente liquidez, a MEXC conquistou a confiança e a preferência de muitos investidores, tornando-se uma plataforma preferida para entrar no mundo dos criptoativos.
Isensção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação de compra, venda ou posse de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento financeiro. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.