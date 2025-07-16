Cálculo do PNL explicado





Nas negociações de Futuros, o PNL não realizado e o PNL realizado podem causar uma certa confusão. Por que o lucro e prejuízo exibido enquanto você mantém uma posição é diferente do PNL real após o fechamento? Este artigo usa fórmulas simples e exemplos práticos para esclarecer a diferença entre os dois.

















A principal diferença entre o PNL não realizado e o PNL realizado está no fato de se a posição foi fechada ou não.





PNL não realizado: Refere-se ao lucro ou prejuízo de uma posição em aberto, que varia em tempo real conforme as mudanças no preço de mercado. Na MEXC, o PNL não realizado é calculado por padrão com base no preço justo. Os usuários podem escolher a base de cálculo do PNL não realizado nas configurações da posição atual.









PNL realizado: É o lucro ou prejuízo efetivamente gerado após o encerramento de uma posição. Inclui todo o PNL realizado da posição, abrangendo taxas de negociação, taxas de financiamento e o PNL do fechamento. O PNL do fechamento é calculado com base no preço de mercado correspondido pelo sistema no momento do fechamento da posição.









Nota: O preço justo é calculado com base em uma combinação do preço índice e do preço de mercado, podendo ser diferente do último preço do contrato. Essa discrepância é um dos fatores que podem causar diferenças entre o PNL não realizado e o PNL realizado.









Tipo daposição Fórmula de cálculo do PNL não realizado Fórmula do cáculo do PNL realizado Long (Preço justo − Preço méd. de entrada) x Posição x Tamanho (Preço méd. de fechamento − Preço med. de entrada) x Posição x Tamanho Short (Preço méd. de entrada − Preço justo) x Posição x Tamanho (Preço méd. de entrada − Preço méd. de fechamento) x Posição x Tamanho









Por que o lucro diminui após o fechamento de uma posição? Vamos analisar um exemplo usando os Futuros de USDT-M ETHUSDT.





Ao fazer hold da posição:





Após fechar a posição:





Informações da posição:

Par de negociação: ETHUSDT (Posição long: Otimista no ETH)

Preço méd. de entrada: 2721.18 USDT

Preço justo: 2723.92 USDT

Preço méd. de fechamento: 2722.91 USDT

Tamanho da posição: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)

Taxa de abertura: −0.2722 USDT

Taxa de fechamento: −0.2722 USDT





PNL não realizado = (Preço justo - Preço méd. de entrada) x Posição x Tamanho = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT

Lucro não realizado atual = 1.37 USDT





PNL realizado = (Preço méd. de fechamento - Preço méd. de entrada) x Posição x Tamanho - Taxas de negociação - Taxas de negociação = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT

Lucro atual = 0.3206 USDT









As seguintes razões podem causar diferenças entre o PNL não realizado e o PNL realizado:





Razão 1: Quando o preço justo se desvia do preço de mercado, isso causa diferença entre o PNL não realizado e o realizado.

O PNL não realizado é calculado por padrão com base no preço justo, enquanto o PNL realizado considera o preço de mercado efetivamente correspondido. Grandes oscilações no mercado podem causar diferenças entre esses preços, resultando em discrepâncias entre o PNL não realizado e o realizado.





Razão 2: Dedução de taxas de negociação e taxas de financiamento.





Ao fechar uma posição, são descontadas taxas, portanto o PNL realizado após as taxas pode ser diferente do PNL não realizado. Se a posição for mantida durante períodos em que incidem taxas de financiamento, esses custos também serão aplicados





Nota: Se a taxa de financiamento for positiva, as posições long pagam para as posições short; se negativa, as posições short pagam para as long

.

Razão 3: Flutuações de preço em tempo real





Os preços das criptomoedas são fortemente influenciados pelo comportamento dos usuários no mercado. Grandes ordens de compra ou venda podem causar variações bruscas e rápidas no preço de mercado. Essas variações podem fazer com que o PNL exibido enquanto a posição está aberta seja diferente do PNL real após o fechamento.









Lembrete:

O mecanismo do preço justo reduz o impacto de manipulações de mercado, mas o PNL realizado real depende do preço de mercado no momento em que a ordem é executada.

Na negociação de Futuros, perdas não realizadas podem desencadear liquidação, por isso controlar o risco da posição é fundamental.













Em negociações de Futuros, a taxa de PNL é a métrica principal para medir o desempenho da negociação:

Taxa de PNL = (PNL / Margem inicial) x 100%

Initial Margin = (Preço méd. de entrada x Contratos x Tamanho) / Alavancagem

ROI = PNL não realizado / Margem inicial

O ROI apenas depende da alavancagem atual, e não no aumento ou redução da margem.





Informações da posição

Par de negociação: ETHUSDT (Long position – bullish on ETH)

Alavancagem: 500x

Direção: Long (Otimista)

Preço de entrada: 2697.30 USDT

Preço justo em tempo-real: 2703.67 USDT

Tamanho da posição: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)

Taxa de negociação = 0.2697 USDT

Taxa de financiamento = 0 USDT





Margem inicial = (Preço méd. de entrada x Contratos x Tamanho) / Alavancagem = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT





PNL = PNL não realizado - Taxas de negociação - Taxas de financiamento = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT





Taxa de PNL = (PNL / Margem inicial) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%





Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento em investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representam recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento financeiro. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



