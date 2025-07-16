Nas negociações de Futuros, o PNL não realizado e o PNL realizado podem causar uma certa confusão. Por que o lucro e prejuízo exibido enquanto você mantém uma posição é diferente do PNL real após o feNas negociações de Futuros, o PNL não realizado e o PNL realizado podem causar uma certa confusão. Por que o lucro e prejuízo exibido enquanto você mantém uma posição é diferente do PNL real após o fe
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/Cálculo do PNL explicado

Cálculo do PNL explicado

Iniciante
16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Iniciantes
Eclipse
ES$0.10197-3.36%
UMA
UMA$1.0229-2.83%
PortugalNationalTeam
POR$0.6176-3.31%
MemeCore
M$2.41693-1.14%
RealLink
REAL$0.06679+0.42%

Nas negociações de Futuros, o PNL não realizado e o PNL realizado podem causar uma certa confusão. Por que o lucro e prejuízo exibido enquanto você mantém uma posição é diferente do PNL real após o fechamento? Este artigo usa fórmulas simples e exemplos práticos para esclarecer a diferença entre os dois.


1. Diferenças entre PNL não realizada e PNL realizado


1.1 Definição básica


A principal diferença entre o PNL não realizado e o PNL realizado está no fato de se a posição foi fechada ou não.

PNL não realizado: Refere-se ao lucro ou prejuízo de uma posição em aberto, que varia em tempo real conforme as mudanças no preço de mercado. Na MEXC, o PNL não realizado é calculado por padrão com base no preço justo. Os usuários podem escolher a base de cálculo do PNL não realizado nas configurações da posição atual.


PNL realizado: É o lucro ou prejuízo efetivamente gerado após o encerramento de uma posição. Inclui todo o PNL realizado da posição, abrangendo taxas de negociação, taxas de financiamento e o PNL do fechamento. O PNL do fechamento é calculado com base no preço de mercado correspondido pelo sistema no momento do fechamento da posição.


Nota: O preço justo é calculado com base em uma combinação do preço índice e do preço de mercado, podendo ser diferente do último preço do contrato. Essa discrepância é um dos fatores que podem causar diferenças entre o PNL não realizado e o PNL realizado.

1.2 Comparação das fórmulas de cálculo


Tipo daposição
Fórmula de cálculo do PNL não realizado
Fórmula do cáculo do PNL realizado
Long
(Preço justo − Preço méd. de entrada) x Posição x Tamanho
(Preço méd. de fechamento − Preço med. de entrada) x Posição x Tamanho
Short
(Preço méd. de entrada − Preço justo) x Posição x Tamanho
(Preço méd. de entrada − Preço méd. de fechamento) x Posição x Tamanho

1.3 Exemplo


Por que o lucro diminui após o fechamento de uma posição? Vamos analisar um exemplo usando os Futuros de USDT-M ETHUSDT.

Ao fazer hold da posição:

Após fechar a posição:

Informações da posição:
  • Par de negociação: ETHUSDT (Posição long: Otimista no ETH)
  • Preço méd. de entrada: 2721.18 USDT
  • Preço justo: 2723.92 USDT
  • Preço méd. de fechamento: 2722.91 USDT
  • Tamanho da posição: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)
  • Taxa de abertura: −0.2722 USDT
  • Taxa de fechamento: −0.2722 USDT

PNL não realizado = (Preço justo - Preço méd. de entrada) x Posição x Tamanho = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
Lucro não realizado atual = 1.37 USDT

PNL realizado = (Preço méd. de fechamento - Preço méd. de entrada) x Posição x Tamanho - Taxas de negociação - Taxas de negociação = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT
Lucro atual = 0.3206 USDT

1.4 Por que o PNL é diferente antes e depois de fechar uma posição?


As seguintes razões podem causar diferenças entre o PNL não realizado e o PNL realizado:

Razão 1: Quando o preço justo se desvia do preço de mercado, isso causa diferença entre o PNL não realizado e o realizado.
O PNL não realizado é calculado por padrão com base no preço justo, enquanto o PNL realizado considera o preço de mercado efetivamente correspondido. Grandes oscilações no mercado podem causar diferenças entre esses preços, resultando em discrepâncias entre o PNL não realizado e o realizado.

Razão 2: Dedução de taxas de negociação e taxas de financiamento.

Ao fechar uma posição, são descontadas taxas, portanto o PNL realizado após as taxas pode ser diferente do PNL não realizado. Se a posição for mantida durante períodos em que incidem taxas de financiamento, esses custos também serão aplicados

Nota: Se a taxa de financiamento for positiva, as posições long pagam para as posições short; se negativa, as posições short pagam para as long
.
Razão 3: Flutuações de preço em tempo real

Os preços das criptomoedas são fortemente influenciados pelo comportamento dos usuários no mercado. Grandes ordens de compra ou venda podem causar variações bruscas e rápidas no preço de mercado. Essas variações podem fazer com que o PNL exibido enquanto a posição está aberta seja diferente do PNL real após o fechamento.


Lembrete:
  • O mecanismo do preço justo reduz o impacto de manipulações de mercado, mas o PNL realizado real depende do preço de mercado no momento em que a ordem é executada.
  • Na negociação de Futuros, perdas não realizadas podem desencadear liquidação, por isso controlar o risco da posição é fundamental.

2. Como calcular a taxa de PNL


2.1 Fórmula de cálculo


Em negociações de Futuros, a taxa de PNL é a métrica principal para medir o desempenho da negociação:
Taxa de PNL = (PNL / Margem inicial) x 100%
Initial Margin = (Preço méd. de entrada x Contratos x Tamanho) / Alavancagem
ROI = PNL não realizado / Margem inicial
O ROI apenas depende da alavancagem atual, e não no aumento ou redução da margem.

2.2 Exemplo

Informações da posição
  • Par de negociação: ETHUSDT (Long position – bullish on ETH)
  • Alavancagem: 500x
  • Direção: Long (Otimista)
  • Preço de entrada: 2697.30 USDT
  • Preço justo em tempo-real: 2703.67 USDT
  • Tamanho da posição: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)
  • Taxa de negociação = 0.2697 USDT
  • Taxa de financiamento = 0 USDT

Margem inicial = (Preço méd. de entrada x Contratos x Tamanho) / Alavancagem = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

PNL = PNL não realizado - Taxas de negociação - Taxas de financiamento = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

Taxa de PNL = (PNL / Margem inicial) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%

Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento em investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representam recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento financeiro. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Na negociação de Futuros de criptomoedas, a gestão de margem é uma habilidade essencial que todo trader deve dominar, pois ela determina diretamente tanto a lucratividade quanto o controle de risco. E

Guia de copy trading para traders líderes

Guia de copy trading para traders líderes

O copy trading é uma estratégia de investimento em que os investidores de criptomoedas podem replicar automaticamente as negociações de traders experientes. Para iniciantes com conhecimento ou experiê

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus