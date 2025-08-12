Recrutamento de criadores de conteúdo UGC para o Aprendizado MEXC | Junte-se à MEXC e use seu talento para transformar o mundo Web3

Você é apaixonado(a) por blockchain, Web3 e criptomoedas?





Você se destaca em pesquisa, pensamento lógico e criação de conteúdo?





Junte-se agora ao Programa de Criadores de Conteúdo UGC do Aprendizado MEXC e conecte entusiastas globais da Web3 por meio do poder das palavras. Ajude a construir a plataforma de compartilhamento de conhecimento mais influente do universo cripto!





Aqui, você pode analisar tendências do mercado, moldar narrativas e ganhar reconhecimento e recompensas por meio de suas contribuições.









O Aprendizado MEXC é o canal oficial de conteúdo da MEXC, comprometido em fornecer materiais profissionais, perspicazes e de fácil compreensão para usuários em todo o mundo. Nosso conteúdo inclui:





Guias de investimento em criptomoedas e materiais educativos

Tendências em tecnologia blockchain

Pesquisas aprofundadas sobre projetos Web3

Análises macroeconômicas e insights regulatórios

Opiniões sobre temas quentes e análises detalhadas





O Aprendizado MEXC visa ser um dos principais hubs globais de conhecimento cripto, publicando em 17+ idiomas, incluindo chinês, inglês e vietnamita, com amplo alcance e engajamento mundial.









Estamos buscando criadores que:





Tenham familiaridade com a dinâmica do mercado cripto e capacidade de pesquisa e análise independente

Sejam bons redatores, com lógica clara e tom profissional

Conheçam narrativas-chave, estruturas de projetos, tokenomics e ecossistemas on-chain

(Diferencial) Tenham experiência em escrita sobre criptomoedas ou background em mídia/pesquisa









Tipos de conteúdo (sem formato fixo):





Pesquisas de projetos: L1/L2, DeFi, IA, GameFi, etc.

Análises de mercado: BTC/ETH, stablecoins, memecoins, regulamentação

Materiais educativos: Estratégias de trading, dados on-chain, uso de carteiras, guias de segurança

Insights originais: Qualquer outro conteúdo Web3 relevante





Modelos de colaboração:





Envie artigos para revisão e publicação

Contribuidores de alta qualidade podem ser convidados como redatores de longo prazo

Todos os artigos podem incluir o nome do autor, perfil no X (Twitter) ou uma breve biografia (≤100 caracteres).





Incentivos:





Receba bônus em Futuros com base na avaliação de qualidade do Aprendizado MEXC

Trabalhos de alta qualidade podem ser destacados na página inicial da MEXC e promovidos globalmente





Para incentivar a produção de conteúdo original e de alta qualidade, o Aprendizado MEXC avalia cada publicação com base em dois fatores: Pontuação do conteúdo (nota máxima de 10 pontos) e desempenho em tráfego nos 7 dias após a publicação (visualizações + cliques). As recompensas são distribuídas de acordo com esses critérios, podendo chegar a até 100 USDT em recompensas diretas e mais 100 USDT em bônus de Futuros, dependendo do desempenho. Ambos os tipos de recompensa podem ser acumulados.



As submissões serão avaliadas em cinco dimensões (2 pontos cada):

Aspecto Pontuação máxima Critério de avaliação Relevância para MEXC 2 O conteúdo está relacionado à MEXC, seus produtos ou tendências atuais? A abordagem é profissional e positiva? Foco no tema 2 O artigo gira em torno da palavra-chave ou tópico proposto, com análise aprofundada em um único tema? Clareza e lógica 2 O texto é bem estruturado, coerente e com boa gramática? Potencial educativo e vital 2 O conteúdo é fácil de entender, informativo e com potencial de compartilhamento? Criatividade e originalidade 2 O artigo traz uma abordagem única, com exemplos, gráficos ou comparações que agregam credibilidade?

Nota: Para garantir que os artigos selecionados correspondam de forma precisa ao foco de conteúdo da nossa plataforma, avaliaremos cuidadosamente todas as submissões com base na qualidade, originalidade e valor para os usuários. Entre aqueles que atenderem aos requisitos básicos, apenas as melhores submissões serão escolhidas. Este evento não segue a ordem de chegada e cumprir os critérios não garante a seleção. Agradecemos sua compreensão e apoio.



Requisitos mínimos:



Conteúdo original, publicado primeiro no Aprendizado MEXC. Pelo menos 3.000 palavras (versão em inglês).

Análise profunda, insights únicos e estrutura lógica sólida.

Grau Pontuação Recompensa A+

10 100 USDT

A

9 80 USDT

A− 8 60 USDT



Requisitos mínimos:



Conteúdo original, entre 1.000 e 2.000 palavras (versão em inglês).

Informativo, preciso e com valor educacional.

Grau Pontuação Recompensa B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Bônus por Desempenho em Tráfego

Nível Critério (dentro de 7 dias após a publicação) Recompensa de bônus de Futuros 1º ≥ 30,000 impressões e ≥ 400 cliques 100 USDT 2º ≥ 20,000 impressões e ≥ 200 cliques 80 USDT 3º ≥ 10,000 impressões e ≥ 150 cliques 60 USDT 4º ≥ 5,000 impressões e ≥ 80 cliques 50 USDT 5º ≥ 3,000 impressões e ≥ 40 cliques 30 USDT

4.3 Notas adicionais

Todos os artigos devem ser pelo menos 80% originais. Conteúdo plagiado, gerado por IA ou reescrito de forma superficial será terminantemente proibido.

Após aprovação, os artigos serão publicados no Aprendizado MEXC com o nome do autor visível.

Artigos de Grau A poderão ser publicados em plataformas pessoais após 24 horas de exclusividade no Aprendizado MEXC.

Os bônus de Futuros são emitidos pela MEXC e válidos por 15 dias. Podem ser utilizados como margem de negociação ou para cobrir taxas, perdas e juros no mercado de Futuros USDT-M. Os lucros obtidos com esses bônus podem ser sacados normalmente.









Envie as seguintes informações para submission@mexc.com:





Breve apresentação pessoal (incluindo experiência no mercado cripto)

Artigos de exemplo ou links (em qualquer idioma; preferência para inglês)

Frequência estimada de envios mensais

Tipos de conteúdo preferidos (ex.: pesquisa, análise, tutoriais, tendências)









Em uma indústria em rápida evolução como a Web3, grandes conteúdos desempenham um papel crucial na disseminação de ideias e na moldagem do futuro.

Ao se juntar à Equipe de Criadores de Conteúdo UGC do Aprendizado MEXC, você colaborará com redatores talentosos de todo o mundo para explorar tendências emergentes, simplificar tópicos complexos e tornar o conhecimento cripto acessível a todos.





Deixe sua voz ser ouvida. Ajude a trazer clareza, insights e impacto para a Web3.



