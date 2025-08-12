Recrutamento de criadores de conteúdo UGC para o Aprendizado MEXC | Junte-se à MEXC e use seu talento para transformar o mundo Web3

Você é apaixonado(a) por blockchain, Web3 e criptomoedas?
Você se destaca em pesquisa, pensamento lógico e criação de conteúdo?
Junte-se agora ao Programa de Criadores de Conteúdo UGC do Aprendizado MEXC e conecte entusiastas globais da Web3 por meio do poder das palavras. Ajude a construir a plataforma de compartilhamento de conhecimento mais influente do universo cripto!
Aqui, você pode analisar tendências do mercado, moldar narrativas e ganhar reconhecimento e recompensas por meio de suas contribuições.
O Aprendizado MEXC é o canal oficial de conteúdo da MEXC, comprometido em fornecer materiais profissionais, perspicazes e de fácil compreensão para usuários em todo o mundo. Nosso conteúdo inclui:
Guias de investimento em criptomoedas e materiais educativos
Tendências em tecnologia blockchain
Pesquisas aprofundadas sobre projetos Web3
Análises macroeconômicas e insights regulatórios
Opiniões sobre temas quentes e análises detalhadas
O Aprendizado MEXC visa ser um dos principais hubs globais de conhecimento cripto, publicando em 17+ idiomas, incluindo chinês, inglês e vietnamita, com amplo alcance e engajamento mundial.
Estamos buscando criadores que:
Tenham familiaridade com a dinâmica do mercado cripto e capacidade de pesquisa e análise independente
Sejam bons redatores, com lógica clara e tom profissional
Conheçam narrativas-chave, estruturas de projetos, tokenomics e ecossistemas on-chain
(Diferencial) Tenham experiência em escrita sobre criptomoedas ou background em mídia/pesquisa
Pesquisas de projetos: L1/L2, DeFi, IA, GameFi, etc.
Análises de mercado: BTC/ETH, stablecoins, memecoins, regulamentação
Materiais educativos: Estratégias de trading, dados on-chain, uso de carteiras, guias de segurança
Insights originais: Qualquer outro conteúdo Web3 relevante
Envie artigos para revisão e publicação
Contribuidores de alta qualidade podem ser convidados como redatores de longo prazo
Todos os artigos podem incluir o nome do autor, perfil no X (Twitter) ou uma breve biografia (≤100 caracteres).
Receba bônus em Futuros com base na avaliação de qualidade do Aprendizado MEXC
Trabalhos de alta qualidade podem ser destacados na página inicial da MEXC e promovidos globalmente
Para incentivar a produção de conteúdo original e de alta qualidade, o Aprendizado MEXC avalia cada publicação com base em dois fatores: Pontuação do conteúdo (nota máxima de 10 pontos) e desempenho em tráfego nos 7 dias após a publicação (visualizações + cliques). As recompensas são distribuídas de acordo com esses critérios, podendo chegar a até 100 USDT em recompensas diretas e mais 100 USDT em bônus de Futuros, dependendo do desempenho. Ambos os tipos de recompensa podem ser acumulados.
As submissões serão avaliadas em cinco dimensões (2 pontos cada):
Aspecto
Pontuação máxima
Critério de avaliação
Relevância para MEXC
2
O conteúdo está relacionado à MEXC, seus produtos ou tendências atuais? A abordagem é profissional e positiva?
Foco no tema
2
O artigo gira em torno da palavra-chave ou tópico proposto, com análise aprofundada em um único tema?
Clareza e lógica
2
O texto é bem estruturado, coerente e com boa gramática?
Potencial educativo e vital
2
O conteúdo é fácil de entender, informativo e com potencial de compartilhamento?
Criatividade e originalidade
2
O artigo traz uma abordagem única, com exemplos, gráficos ou comparações que agregam credibilidade?
Nota: Para garantir que os artigos selecionados correspondam de forma precisa ao foco de conteúdo da nossa plataforma, avaliaremos cuidadosamente todas as submissões com base na qualidade, originalidade e valor para os usuários. Entre aqueles que atenderem aos requisitos básicos, apenas as melhores submissões serão escolhidas. Este evento não segue a ordem de chegada e cumprir os critérios não garante a seleção. Agradecemos sua compreensão e apoio.
Conteúdo original, publicado primeiro no Aprendizado MEXC. Pelo menos 3.000 palavras (versão em inglês).
Análise profunda, insights únicos e estrutura lógica sólida.
Grau
Pontuação
Recompensa
A+
10
100 USDT
A
9
80 USDT
A−
8
60 USDT
Conteúdo original, entre 1.000 e 2.000 palavras (versão em inglês).
Informativo, preciso e com valor educacional.
Grau
Pontuação
Recompensa
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT
🏅 Bônus por Desempenho em Tráfego
Nível
Critério (dentro de 7 dias após a publicação)
Recompensa de bônus de Futuros
1º
≥ 30,000 impressões e ≥ 400 cliques
100 USDT
2º
≥ 20,000 impressões e ≥ 200 cliques
80 USDT
3º
≥ 10,000 impressões e ≥ 150 cliques
60 USDT
4º
≥ 5,000 impressões e ≥ 80 cliques
50 USDT
5º
≥ 3,000 impressões e ≥ 40 cliques
30 USDT
- Todos os artigos devem ser pelo menos 80% originais. Conteúdo plagiado, gerado por IA ou reescrito de forma superficial será terminantemente proibido.
- Após aprovação, os artigos serão publicados no Aprendizado MEXC com o nome do autor visível.
- Artigos de Grau A poderão ser publicados em plataformas pessoais após 24 horas de exclusividade no Aprendizado MEXC.
- Os bônus de Futuros são emitidos pela MEXC e válidos por 15 dias. Podem ser utilizados como margem de negociação ou para cobrir taxas, perdas e juros no mercado de Futuros USDT-M. Os lucros obtidos com esses bônus podem ser sacados normalmente.
Envie as seguintes informações para submission@mexc.com:
Breve apresentação pessoal (incluindo experiência no mercado cripto)
Artigos de exemplo ou links (em qualquer idioma; preferência para inglês)
Frequência estimada de envios mensais
Tipos de conteúdo preferidos (ex.: pesquisa, análise, tutoriais, tendências)
Em uma indústria em rápida evolução como a Web3, grandes conteúdos desempenham um papel crucial na disseminação de ideias e na moldagem do futuro.
Ao se juntar à Equipe de Criadores de Conteúdo UGC do Aprendizado MEXC, você colaborará com redatores talentosos de todo o mundo para explorar tendências emergentes, simplificar tópicos complexos e tornar o conhecimento cripto acessível a todos.
Deixe sua voz ser ouvida. Ajude a trazer clareza, insights e impacto para a Web3.