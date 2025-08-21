Como usar o IA MEXC (Website)





A ferramenta IA-MEXC inclui três módulos principais: Lista de recomendações IA, Radar de Notícias IA e IA MEXC. Cada recurso é impulsionado por inteligência artificial, que realiza uma análise abrangente com base em informações públicas de mercado e dados da plataforma para gerar conclusões. Esse serviço foi projetado para fornecer aos usuários uma análise prática e eficiente do mercado de criptomoedas, além de suporte na tomada de decisões.









A Lista de recomendações IA utiliza análise inteligente de informações públicas de mercado e dados da plataforma para gerar classificações de posições long/short, cobrindo o desempenho no mercado Spot e Futuros de diferentes criptomoedas. Ela também destaca palavras-chave relevantes para ajudar os usuários a entenderem rapidamente o sentimento e as tendências do mercado. Note que essas informações são apenas para referência, não foram verificadas manualmente e não constituem aconselhamento de investimento.





Como usar:

1) Abra e inicie a sessão no site oficial MEXC

Mercados na barra de navegação do topo e entre na página de . 2) Toque emna barra de navegação do topo e entre na página de Mercados

Em destaque IA. 3) Role a página para baixo e clique em

4) Altere o conteúdo da página para lista de Spot ou Futuros para ver as informações long/short e as tags de sinal dos diferentes pares de negociação no mercado atual.









Em destaque IA, abaixo da seção Tokens mais populares, para visualizar as informações de long/short e as tags de sinal dos diferentes pares de negociação no mercado atual. Como alternativa, você pode rolar para baixo na página inicial do site oficial da MEXC e clicar em, abaixo da seção, para visualizar as informações de long/short e as tags de sinal dos diferentes pares de negociação no mercado atual.









Você pode combinar os insights da Lista de recomendações IA com os dados de mercado obtidos de outras fontes, realizar uma análise abrangente e, em seguida, tomar suas decisões de investimento.









O IA MEXC oferece conversação em linguagem natural, permitindo que os usuários façam perguntas diretamente à IA sobre o mercado de criptomoedas, análise de políticas, estratégias de negociação e muito mais. Com base em dados de mercado disponíveis publicamente e em suas próprias capacidades de análise inteligente, o IA MEXC fornece respostas detalhadas e sugestões personalizadas para ajudar a tornar as decisões de investimento mais científicas e eficientes.





Como usar:

1) Abra e inicie a sessão no site oficial da MEXC

Spot na barra de navegação do topo. 2) Clique emna barra de navegação do topo.

3) Na página de Negociação Spot, clique no prompt Perguntas frequentes sobre IA exibido abaixo do nome do par de negociação para acessar a interface de conversa com o Bot de IA e obter uma análise objetiva e o raciocínio por trás dos movimentos de preço desse token.









IA MEXC não apenas melhora a eficiência na aquisição de informações, como também oferece aos usuários insights de mercado mais abrangentes e aprofundados, atuando como seu assistente inteligente em investimentos em criptomoedas.





O IA MEXC é dedicado a fornecer aos investidores em criptomoedas análises de mercado eficientes, inteligentes e práticas, além de suporte para a tomada de decisões. Seja em insights sobre tendências de mercado, atualizações de notícias em tempo real ou Perguntas Frequentes personalizados com suporte de IA, o IA MEXC está aqui para proteger sua jornada de investimento. Note que todo o conteúdo é gerado por IA com base em informações públicas do mercado, e as conclusões são apenas para referência, não constituindo aconselhamento de investimento.









Aviso legal: As informações aqui apresentadas não fornecem aconselhamento em matéria de investimento, tributação, jurídica, financeira, contábil, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem constituem recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não configura aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



