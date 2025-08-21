Como usar o IA MEXC (App)





A ferramenta IA MEXC inclui três módulos principais: Lista de recomendações IA, Radar de Notícias IA e IA MEXC. Cada recurso é impulsionado por inteligência artificial, que realiza uma análise abrangente com base em informações públicas de mercado e dados da plataforma para gerar conclusões. Esse serviço foi projetado para fornecer aos usuários uma análise prática e eficiente do mercado de criptomoedas, além de suporte na tomada de decisões.









A Lista de recomendações IA utiliza análise inteligente de informações públicas de mercado e dados da plataforma para gerar classificações de posições long/short, cobrindo o desempenho no mercado Spot e Futuros de diferentes criptomoedas. Ela também destaca palavras-chave relevantes para ajudar os usuários a entenderem rapidamente o sentimento e as tendências do mercado. Note que essas informações são apenas para referência, não foram verificadas manualmente e não constituem aconselhamento de investimento.





Como usar:

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC.

2) Toque em Em destaque nosos botões de acesso rápido abaixo da página inicial.

3) Alterne o conteúdo da página para a lista de Spot ou Futuros para visualizar informações de posições long/short e rótulos de sinais para diferentes pares de negociação no mercado atual.









Você pode combinar os insights da Lista de recomendações IA com os dados de mercado obtidos de outras fontes, realizar uma análise abrangente e, em seguida, tomar suas decisões de investimento.









O Radar de Notícias IA reúne notícias importantes identificadas por meio de filtragem de informações públicas de mercado, com foco em eventos e desenvolvimentos que podem desencadear flutuações no preço das criptomoedas. Os usuários podem se manter rapidamente informados sobre mudanças no mercado por meio dessas atualizações e, com apenas um toque, acessar diretamente a interface de negociação do token relacionado para compras/vendas rápidas e convenientes.





Como usar:

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC.

2) Toque no botão Descobrir IA no final da página inicial.

3) A página será expandida para o Radar de Notícias, exibindo as últimas e mais importantes notícias e desenvolvimentos do mercado.









Radar de Notícias com IA não só ajuda você a capturar os pontos quentes do mercado instantaneamente, como também permite acessar a negociação de tokens com um único toque, garantindo que você aproveite as oportunidades de investimento a tempo. Além disso, você pode usar o recurso Subscrever aos feeds para receber as últimas atualizações de forma imediata, garantindo que não perca nenhum desenvolvimento importante do mercado.





Usuários assinantes receberão notificações push. Todos os dias, a plataforma compila as notícias e análises mais relevantes e as envia aos assinantes. Caso você sinta que está recebendo muitas atualizações, basta tocar em Cancelar assinatura para parar de recebê-las.









O IA MEXC IA oferece conversação em linguagem natural, permitindo que os usuários façam perguntas diretamente à IA sobre o mercado de criptomoedas, análise de políticas, estratégias de negociação e muito mais. Com base em dados de mercado disponíveis publicamente e em suas próprias capacidades de análise inteligente, o IA MEXC fornece respostas detalhadas e sugestões personalizadas para ajudar a tornar as decisões de investimento mais científicas e eficientes.





Como usar:

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC.

2) Toque no botão flutuante na parte inferior da página inicial para acessar a página do IA MEXC.

3) Na página do IA MEXC, inicie uma conversa com o assistente de IA digitando sua pergunta.

4) O IA MEXC fornecerá respostas profissionais com base nas informações mais recentes do mercado.





Nota: Se você achar que o botão flutuante na página inicial é incômodo, pode pressioná-lo e mantê-lo pressionado para desativá-lo.







IA MEXC não apenas melhora a eficiência na aquisição de informações, como também oferece aos usuários insights de mercado mais abrangentes e aprofundados, atuando como seu assistente inteligente em investimentos em criptomoedas.





O IA MEXC é dedicado a fornecer aos investidores em criptomoedas análises de mercado eficientes, inteligentes e práticas, além de suporte para a tomada de decisões. Seja em insights sobre tendências de mercado, atualizações de notícias em tempo real ou Perguntas Frequentes personalizados com suporte de IA, o IA MEXC está aqui para proteger sua jornada de investimento. Note que todo o conteúdo é gerado por IA com base em informações públicas do mercado, e as conclusões são apenas para referência, não constituindo aconselhamento de investimento.



