Como escolher um trader para Copy Trading





O copy trading é um método de investimento em que os utilizadores replicam as operações de traders experientes, replicando cada uma das suas ações. Escolher um trader excecional é crucial para o sucesso da sua jornada de copy trading.













Ao avaliar o desempenho passado de um trader, é importante não focar apenas em lucros elevados a curto prazo, pois retornos estáveis a longo prazo são igualmente importantes. Embora lucros elevados a curto prazo possam ser atraentes, por vezes resultam da volatilidade do mercado ou de sorte, em vez de habilidade. Retornos consistentes a longo prazo geralmente fornecem uma medida mais fiável da competência do trader.





A MEXC oferece métricas de desempenho abrangentes, incluindo dados de 7 dias e 180 dias para lucros e perdas (PNL), retorno sobre o investimento (ROI) e taxas de vitória. Estas métricas ajudam-no a tomar decisões informadas ao escolher traders para seguir.









Na página Detalhes do Trader, pode analisar dados-chave como Frequência de Negociação e Taxa PNL para determinar se o estilo do trader se alinha com as suas preferências de investimento.









Frequência de Negociação: Refere-se ao número médio de operações por semana realizadas pelo trader num determinado período. Alguns traders preferem negociações de curto prazo e alta frequência, enquanto outros focam em estratégias de médio a longo prazo. Escolha um estilo de negociação que corresponda à sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.





Taxa PNL: É a relação entre os lucros totais e as perdas totais. Uma taxa de vitória elevada por si só não garante rentabilidade global. Considere tanto o tamanho dos ganhos face às perdas - um trader com pequenos lucros mas grandes perdas pode ainda ter um desempenho inferior, apesar de uma taxa de vitória favorável.





Observação: Taxa de Vitória = (Nº de ordens fechadas com lucro / Nº total de ordens fechadas) × 100%









A MEXC classifica os traders com base em várias métricas de desempenho, incluindo ROI, taxas de vitória, PNL e número de seguidores. Um maior número de seguidores geralmente indica maior credibilidade do trader. Também pode descobrir novos traders ou ver todos os traders que adicionou à sua lista de observação.









É importante lembrar que o desempenho passado de um trader não garante retornos futuros. Por isso, é recomendável alocar fundos de copy trading com cuidado e definir limites de stop-loss e take-profit para gerir eficazmente a volatilidade dos ativos.









O processo de seleção de um trader é semelhante no navegador e no aplicativo. Usaremos a versão de navegador como exemplo:





Passo 1: No navegador, inicie sessão na sua conta e navegue até Futuros → Copy Trade.









Passo 2: Deslize até Top traders/Todos os traders. Filtre a pesquisa por Maior ROI, Maior PNL, Seguidores ou Novos traders.









Passo 3: No cartão do trader, pode ver métricas-chave como ROI, PNL, Taxa de Vitória, Pares de Negociação, Frequência de Negociação, Taxa de partilha de lucros e Total de seguidores.





Dica: Clique no botão ☆ no canto superior direito do cartão para adicionar o trader à sua lista de observação.









Passo 4: Clique no cartão para aceder à página Detalhes do Trader, onde pode ver informações detalhadas, incluindo o desempenho, PNL acumulado, desempenho diário de negociação, PNL dos seguidores, preferências de Futuros, pares de negociação e duração das posições.





Além disso, pode clicar em Estatísticas de negociações lideradas para ver detalhes das operações atuais e históricas do trader.









Comparação de desempenho do trader: No canto superior direito da página Detalhes do Trader, clique no botão VS para aceder à página de comparação de desempenho de traders.





Aqui, pode adicionar vários traders e compará-los com base em Informações básicas e Estatísticas de negociação. Também pode marcar Destaque dos melhores desempenhos para destacar os melhores dados no gráfico, facilitando a análise visual.









Passo 5: Clique em Copy Trade no cartão do trader escolhido e defina seus Parâmetros de Copy Trade para começar a copiar as negociações. Insira o Montante de Copy Trade e o Stop-Loss da conta. Para configurações mais avançadas, clique em Mais configurações.





Se o trader escolhido atingiu o limite de seguidores, clique em Copy Trade para ativar o Alertas de vagas. Você será notificado via notificações push e da plataforma quando uma vaga estiver disponível.













Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimento, fiscalidade, jurídico, financeiro, contabilidade ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza esta informação apenas para referência e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Quaisquer ações de investimento são da exclusiva responsabilidade do utilizador.



