O copy trading é um método de investimento em que os utilizadores replicam as operações de traders experientes, replicando cada uma das suas ações. Escolher um trader excecional é crucial para o sucesO copy trading é um método de investimento em que os utilizadores replicam as operações de traders experientes, replicando cada uma das suas ações. Escolher um trader excecional é crucial para o suces
Aprender/Guias para iniciantes/Copy Trade/Como escolh...opy Trading

Como escolher um trader para Copy Trading

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Iniciantes
MemeCore
M$2.4113-1.41%
Eclipse
ES$0.10073-4.43%
UMA
UMA$1.0231-3.28%
AO
AO$7.189-9.88%
Secretum
SER$0.0001987+0.45%

O copy trading é um método de investimento em que os utilizadores replicam as operações de traders experientes, replicando cada uma das suas ações. Escolher um trader excecional é crucial para o sucesso da sua jornada de copy trading.

1. Como avaliar a compatibilidade do trader


1.1 Analise o desempenho passado


Ao avaliar o desempenho passado de um trader, é importante não focar apenas em lucros elevados a curto prazo, pois retornos estáveis a longo prazo são igualmente importantes. Embora lucros elevados a curto prazo possam ser atraentes, por vezes resultam da volatilidade do mercado ou de sorte, em vez de habilidade. Retornos consistentes a longo prazo geralmente fornecem uma medida mais fiável da competência do trader.

A MEXC oferece métricas de desempenho abrangentes, incluindo dados de 7 dias e 180 dias para lucros e perdas (PNL), retorno sobre o investimento (ROI) e taxas de vitória. Estas métricas ajudam-no a tomar decisões informadas ao escolher traders para seguir.

1.2 Analise o estilo de negociação


Na página Detalhes do Trader, pode analisar dados-chave como Frequência de Negociação e Taxa PNL para determinar se o estilo do trader se alinha com as suas preferências de investimento.


Frequência de Negociação: Refere-se ao número médio de operações por semana realizadas pelo trader num determinado período. Alguns traders preferem negociações de curto prazo e alta frequência, enquanto outros focam em estratégias de médio a longo prazo. Escolha um estilo de negociação que corresponda à sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

Taxa PNL: É a relação entre os lucros totais e as perdas totais. Uma taxa de vitória elevada por si só não garante rentabilidade global. Considere tanto o tamanho dos ganhos face às perdas - um trader com pequenos lucros mas grandes perdas pode ainda ter um desempenho inferior, apesar de uma taxa de vitória favorável.

Observação: Taxa de Vitória = (Nº de ordens fechadas com lucro / Nº total de ordens fechadas) × 100%

1.3 Consulte rankings e métricas


A MEXC classifica os traders com base em várias métricas de desempenho, incluindo ROI, taxas de vitória, PNL e número de seguidores. Um maior número de seguidores geralmente indica maior credibilidade do trader. Também pode descobrir novos traders ou ver todos os traders que adicionou à sua lista de observação.


É importante lembrar que o desempenho passado de um trader não garante retornos futuros. Por isso, é recomendável alocar fundos de copy trading com cuidado e definir limites de stop-loss e take-profit para gerir eficazmente a volatilidade dos ativos.

2. Como escolher um trader na MEXC: Guia passo a passo


O processo de seleção de um trader é semelhante no navegador e no aplicativo. Usaremos a versão de navegador como exemplo:

Passo 1: No navegador, inicie sessão na sua conta e navegue até Futuros → Copy Trade.


Passo 2: Deslize até Top traders/Todos os traders. Filtre a pesquisa por Maior ROI, Maior PNL, Seguidores ou Novos traders.


Passo 3: No cartão do trader, pode ver métricas-chave como ROI, PNL, Taxa de Vitória, Pares de Negociação, Frequência de Negociação, Taxa de partilha de lucros e Total de seguidores.

Dica: Clique no botão ☆ no canto superior direito do cartão para adicionar o trader à sua lista de observação.


Passo 4: Clique no cartão para aceder à página Detalhes do Trader, onde pode ver informações detalhadas, incluindo o desempenho, PNL acumulado, desempenho diário de negociação, PNL dos seguidores, preferências de Futuros, pares de negociação e duração das posições.

Além disso, pode clicar em Estatísticas de negociações lideradas para ver detalhes das operações atuais e históricas do trader.


Comparação de desempenho do trader: No canto superior direito da página Detalhes do Trader, clique no botão VS para aceder à página de comparação de desempenho de traders.

Aqui, pode adicionar vários traders e compará-los com base em Informações básicas e Estatísticas de negociação. Também pode marcar Destaque dos melhores desempenhos para destacar os melhores dados no gráfico, facilitando a análise visual.


Passo 5: Clique em Copy Trade no cartão do trader escolhido e defina seus Parâmetros de Copy Trade para começar a copiar as negociações. Insira o Montante de Copy Trade e o Stop-Loss da conta. Para configurações mais avançadas, clique em Mais configurações.

Se o trader escolhido atingiu o limite de seguidores, clique em Copy Trade para ativar o Alertas de vagas. Você será notificado via notificações push e da plataforma quando uma vaga estiver disponível.


Para instruções detalhadas, confira oTutorial de Copy Trade da MEXC (Site) e Tutorial de Copy Trading da MEXC (App).

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimento, fiscalidade, jurídico, financeiro, contabilidade ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza esta informação apenas para referência e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Quaisquer ações de investimento são da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Na negociação de Futuros de criptomoedas, a gestão de margem é uma habilidade essencial que todo trader deve dominar, pois ela determina diretamente tanto a lucratividade quanto o controle de risco. E

Guia de copy trading para traders líderes

Guia de copy trading para traders líderes

O copy trading é uma estratégia de investimento em que os investidores de criptomoedas podem replicar automaticamente as negociações de traders experientes. Para iniciantes com conhecimento ou experiê

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus