Extrato de Futuros: Um guia completo para gerenciamento de ativos nos Futuros da MEXC

No mercado de derivativos cripto, acompanhar em tempo real os fluxos de capital e os dados de PNL é essencial para qualquer trader de Futuros que queira operar com disciplina e precisão. O recurso de Extrato de Futuros da MEXC foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades profissionais dos usuários na revisão de ativos e otimização de estratégias. Essa ferramenta permite que os usuários acompanhem de forma abrangente todas as entradas e saídas em suas contas de Futuros, identifiquem rapidamente as fontes de ganhos e perdas e construam um sistema de gerenciamento de ativos mais eficiente. Este artigo oferece um guia completo sobre o recurso de Extrato de Futuros, abordando sua definição, vantagens, como utilizá-lo e aplicações no mundo real.









Extrato de Futuros na MEXC é um módulo dedicado ao acompanhamento dos fluxos de capital dentro da sua conta de futuros. Ele foca em registros financeiros detalhados de cada operação concluída, incluindo depósitos e saques, PNL realizado, taxas de negociação, liquidações e eventos de desalavancagem automática. Esse recurso permite que os usuários realizem análises precisas e revisões em tempo real, ajudando a otimizar estratégias de negociação e melhorar o desempenho geral.





Diferente da aba de Ordens, que se concentra em ordens enviadas e dados de execução, o Extrato de Futuros destaca os fluxos reais de fundos e os registros de PNL dentro da conta. Por exemplo, ao encerrar uma posição, sofrer uma liquidação ou pagar taxas, os usuários podem visualizar claramente o horário, valor, tipo de transação e origem específica de cada fluxo de capital no Extrato de Futuros. Essa ferramenta é especialmente útil para análise de negociações passadas, avaliação de estratégias e gestão de risco.









Embora ambas as ferramentas façam parte da conta de Futuros, elas têm finalidades diferentes e se concentram em tipos distintos de informações.





O Extrato de Futuros tem foco na perspectiva financeira, oferecendo uma visão consolidada das negociações executadas. Ele registra todos os movimentos reais de fundos dentro da conta de Futuros, como PNL, taxas e transferências, facilitando o gerenciamento de ativos e o cálculo preciso dos custos de negociação.





Já a aba de Ordens adota uma perspectiva voltada para a atividade de negociação, apresentando o histórico de ações relacionadas às ordens. Isso inclui ordens abertas, preços executados, status das ordens, entre outros. Essa aba ajuda os usuários a revisar estratégias de negociação e fazer ajustes táticos com base no comportamento histórico das ordens.





Comparação de funções Extrato de Futuros Ordens Objetivo principal Visualizar movimentação de ativos e detalhes de PNL Visualizar status de ordens e histórico de negociações Foco nos dados Fluxos de capital, taxas, liquidações, etc. Ordens abertas, histórico de negociações, etc. Vantagem principal Suporta gerenciamento de ativos e análise de PNL Suporta revisão de estratégias e ajustes de negociação





Resumindo, o Extrato de Futuros ajuda você a acompanhar para onde seu dinheiro vai, enquanto a aba de Ordens ajuda a entender como suas negociações acontecem.









Para traders de Futuros, compreender o PNL da conta, a estrutura de custos e a exposição ao risco é essencial para otimizar estratégias e melhorar a eficiência do capital. A função de Extrato de Futuros da MEXC é uma ferramenta profissional criada para atender a essas necessidades. Suas principais vantagens se destacam nos seguintes três aspectos:









Comparado à página de Ordens, que apresenta dados densos e diversas dimensões, o Extrato de Futuros foca nos fluxos de capital concluídos, destacando os dados financeiros mais relevantes por meio de uma categorização organizada. Os usuários podem visualizar facilmente todas as transações dos últimos 30 dias, incluindo detalhes importantes como horário da transação, taxas, tipo de transação, token, valor e direção. Isso aumenta significativamente a eficiência e a experiência do usuário.





Caminho de navegação: Carteiras → Futuros → Extrato de Futuros. O sistema permite filtragem por período, token e tipo de transação, ajudando o usuário a localizar rapidamente o registro desejado.









O Extrato de Futuros categoriza as variações de ativos por tipo de transação, oferecendo um modelo analítico claro e funcional com base nos indicadores mais importantes para traders: desempenho de PNL e custos de capital. Ele cobre quatro categorias principais:





Taxas de negociação





Toda operação executada em Futuros gera uma taxa, que pode representar um custo significativo para quem negocia com alta frequência. Exemplo: se um usuário abre uma posição de 1 contrato em BTCUSDT a mercado com valor executado de 10.000 USDT e taxa de 0,02%, será registrado um desconto de 2 USDT como taxa de negociação. Os usuários podem acessar: Extrato de Futuros → Tipo de transação → Taxa de negociação para visualizar as deduções em detalhes, permitindo cálculos mais precisos dos lucros.





PNL realizado de posições fechadas





Esse item registra o lucro ou prejuízo efetivo de cada posição encerrada, sendo essencial para avaliar a eficácia da estratégia. Exemplo: se um usuário abre uma posição long em ETHUSDT a 2.500 USDT e fecha a 2.600 USDT, o Extrato de Futuros registrará um PNL realizado de +100 USDT (já com as taxas deduzidas). Isso ajuda o usuário a entender com precisão o lucro líquido de cada negociação e ajustar melhor os pontos de entrada e saída.





Liquidação





Se a margem da conta de Futuros cair abaixo do nível de manutenção, o sistema pode acionar a liquidação ou desalavancagem automática (ADL). Esses eventos são registrados claramente no Extrato de Futuros. Exemplo: se um usuário não conseguir encerrar a posição durante uma queda brusca do mercado e sua posição long em BTC for liquidada, o extrato exibirá uma entrada de liquidação com hora, valor de PNL e preço de liquidação — permitindo revisar falhas na gestão de risco.





Desalavancagem automática (ADL)





Durante condições extremas de mercado ou em períodos de alta alavancagem sob margem cruzada, o sistema pode reduzir automaticamente as posições dos usuários e redistribuí-las para contrapartes a fim de evitar saldo negativo. Isso é chamado de Desalavancagem automática (ADL). Exemplo: se um usuário mantém uma posição short altamente lucrativa e sofre um ADL de 50% devido à liquidação de uma contraparte, o Extrato de Futuros mostrará uma entrada de ADL com a quantidade reduzida, data/hora e impacto no PNL — informando que sua posição foi ajustada de forma passiva.





Por meio desses registros categorizados e detalhados, os usuários obtêm uma visão completa dos custos reais e dos resultados de cada negociação. Isso possibilita análises mais profundas sobre o comportamento de negociação, ajuda a identificar pontos fortes e fracos e serve como base para desenvolver estratégias mais robustas.













Carteiras → Futuros → Extratos de Futuros para acessar a função. Inicie a sessão na MEXC e vá empara acessar a função.





















Abra o aplicativo da MEXC e vá em Carteiras → Futuros → Extrato de Futuros para acessar a função.













Todos os extratos : Exibe por padrão todos os registros de fluxo de capital dos últimos 30 dias, organizados em ordem cronológica.

Filtro por tipo de transação : Permite que os usuários visualizem registros detalhados de categorias específicas, como taxas de negociação ou PNL realizado.

Taxas de financiamento : Mostra todos os pagamentos de financiamento gerados durante a manutenção de posições. Exemplo: se um usuário mantém uma posição long em Futuros Perpétuos de BTCUSDT e a taxa de financiamento atual é de +0,01%, o sistema deduz automaticamente o valor correspondente da conta do usuário no horário programado de liquidação.

Transferências de fundos: Registra transferências de ativos entre as contas Spot e de Futuros (excluindo bônus ou recompensas).









As consultas de dados são suportadas apenas para transações realizadas nos últimos 30 dias.

Registros de bônus e detalhes de PNL relacionados ainda não são exibidos.

O design da interface pode variar ligeiramente dependendo do sistema operacional. Tenha como referência a experiência atual do aplicativo.

















Como componente essencial do ecossistema de negociação de Futuros da MEXC, o recurso Extrato de Futuros oferece aos usuários uma visão estruturada dos fluxos de capital e uma base sólida para a revisão de estratégias. Com sua categorização multidimensional e apresentação de dados intuitiva, os traders conseguem total visibilidade sobre os movimentos de capital, aumentando a transparência das estratégias e garantindo operações de conta mais estáveis.





Para usuários que desejam melhorar a eficiência nas negociações e fortalecer a gestão de ativos, o Extrato de Futuros da MEXC é, sem dúvida, um recurso que vale a pena utilizar e priorizar.



