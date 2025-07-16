No modelo tradicional de pesquisa, a centralização de recursos e dados científicos tem limitado muitos projetos promissores, impedindo que recebam o suporte adequado. Enquanto isso, pesquisadores, órgNo modelo tradicional de pesquisa, a centralização de recursos e dados científicos tem limitado muitos projetos promissores, impedindo que recebam o suporte adequado. Enquanto isso, pesquisadores, órg
DeSci: Como a ciência descentralizada está remodelando o ecossistema de pesquisa global

16 de julho de 2025
#Tendências do mercado
No modelo tradicional de pesquisa, a centralização de recursos e dados científicos tem limitado muitos projetos promissores, impedindo que recebam o suporte adequado. Enquanto isso, pesquisadores, órgãos de financiamento e editoras operam de forma relativamente independente, o que leva a uma distribuição desigual de recursos e impacta ainda mais a eficiência das pesquisas. Esses desafios criaram obstáculos significativos para o ecossistema de pesquisa.

Como um paradigma emergente, a ciência descentralizada (DeSci) aproveita as tecnologias blockchain e Web3 para romper essas barreiras e remodelar o cenário da pesquisa. A DeSci visa promover colaboração eficiente e transparência nos processos de pesquisa por meio de arquiteturas descentralizadas, abordando questões como o "vale da morte" (a fase entre a pesquisa e a inovação bem-sucedida), o desequilíbrio de recursos e as dificuldades na colaboração interdisciplinar.

A DeSci já conquistou atenção global. Desde discussões no DeSci Day com participações de Vitalik Buterin e Changpeng Zhao até coberturas nas principais revistas acadêmicas, como a Nature, o movimento está demonstrando o imenso potencial da tecnologia blockchain para transformar o ecossistema de pesquisa científica.

1. O que é DeSci?


DeSci, ou ciência descentralizada, refere-se a um modelo de pesquisa construído com base em tecnologias Web3, como blockchain, organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e criptomoedas. Diferente da pesquisa científica tradicional, que depende de financiamento de governos, instituições acadêmicas e grandes corporações, a DeSci permite uma abordagem descentralizada, na qual indivíduos, organizações e comunidades ao redor do mundo podem participar do financiamento, da tomada de decisões e do compartilhamento de conhecimento.
No modelo DeSci, os pesquisadores não dependem mais exclusivamente de métodos convencionais de financiamento, mas podem buscar apoio direto de investidores globais por meio de plataformas blockchain. A imutabilidade, transparência e descentralização da tecnologia blockchain tornam os fluxos de financiamento de pesquisas, o progresso dos projetos e a aplicação dos resultados mais abertos e transparentes, reduzindo a burocracia e a assimetria de informação que frequentemente atrapalham os processos científicos tradicionais.

2. Vantagens da DeSci


A DeSci aproveita tecnologias inovadoras e um novo modelo de pesquisa para resolver muitos problemas antigos do sistema científico tradicional. Abaixo estão algumas das principais vantagens da DeSci, que não apenas impulsionam a transformação no campo da pesquisa, mas também injetam nova vitalidade no ecossistema científico global.

2.1 Financiamento democratizado e descentralizado


O financiamento tradicional de pesquisa é frequentemente controlado por algumas poucas instituições, limitando o crescimento de muitos projetos científicos inovadores. A DeSci utiliza a tecnologia blockchain para descentralizar o processo de captação de recursos, permitindo que qualquer pessoa apoie projetos de pesquisa por meio da compra e staking de tokens. Além disso, a existência de organizações autônomas descentralizadas (DAOs) incentiva ainda mais a colaboração e interação científica global.

2.2 Promovendo colaboração e inovação global


Nas plataformas DeSci, os projetos de pesquisa não estão mais confinados a regiões ou instituições específicas. Por meio da governança comunitária global, pesquisadores e investidores podem transcender fronteiras geográficas e nacionais, formando redes de colaboração interdisciplinares e internacionais. Esse modelo aberto e transparente acelera a inovação científica e ajuda a enfrentar desafios globais, como mudanças climáticas e prevenção de doenças.

2.3 Fortalecendo a transparência e confiança


A pesquisa científica tradicional frequentemente enfrenta problemas como alocação de recursos opaca e compartilhamento restrito de dados. A integração da tecnologia blockchain resolve efetivamente esses desafios. A imutabilidade do blockchain garante a autenticidade dos fluxos de financiamento, do progresso das pesquisas e dos resultados, fortalecendo a confiança do público nas atividades científicas. Ao mesmo tempo, decisões de financiamento descentralizadas e a distribuição de resultados tornam os processos de pesquisa mais equitativos e justos.

2.4 Mecanismos de incentivo inovadores


A DeSci vai além de uma simples plataforma de crowdfunding - ela introduz mecanismos de incentivo tokenizados que encorajam membros da comunidade global a participar da promoção e execução de projetos. Nesse modelo, pesquisadores, financiadores e membros da comunidade podem compartilhar os benefícios com base no progresso e nos resultados dos projetos, criando um sistema verdadeiramente inclusivo onde todos podem participar e todos podem se beneficiar.

2.5 Financiamento descentralizado e revisão por pares

Na pesquisa tradicional, o financiamento e a revisão por pares são geralmente controlados por algumas instituições ou editoras, o que frequentemente leva a uma distribuição desigual de recursos e atrasa o progresso de estudos promissores. A DeSci introduz DAOs e contratos inteligentes para permitir financiamento e revisão por pares conduzidos pela comunidade. Por meio de mecanismos como tokens e NFTs, a DeSci oferece aos pesquisadores canais de financiamento mais flexíveis, reduzindo a dependência de instituições centralizadas.

3. O desenvolvimento da DeSci


Com a maturação da tecnologia blockchain, o setor DeSci tem experimentado um rápido crescimento nos últimos anos. De acordo com a Messari Research, atualmente existem 85 projetos ativos no espaço DeSci. Esses projetos vão além do financiamento de pesquisas e da revisão por pares, abrangendo áreas como gerenciamento de dados, publicação, desenvolvimento de infraestrutura e outros nichos especializados.

Entre os projetos DeSci notáveis estão Molecule, VitaDAO, AthenaDAO e BioDAO. Essas iniciativas utilizam mecanismos de DAO, protocolos IP-NFT e plataformas de publicação descentralizadas para oferecer aos pesquisadores modelos inovadores de financiamento e colaboração. Por exemplo, o Molecule aproveita os IP-NFTs para financiar pesquisas biológicas e promover a descentralização na biotecnologia, enquanto o VitaDAO apoia pesquisas sobre longevidade por meio de governança descentralizada, reduzindo o domínio das grandes corporações farmacêuticas tradicionais.

Do ponto de vista de mercado, os projetos DeSci ainda estão em estágios iniciais. Segundo o CoinGecko, a capitalização de mercado total dos tokens relacionados à DeSci ultrapassou US$ 2,6 bilhões. Embora o valor de mercado atual ainda seja relativamente baixo, o potencial do setor está se tornando cada vez mais evidente à medida que mais projetos são lançados e os resultados das pesquisas são comercializados. No futuro, a DeSci deve se consolidar como uma força crucial no desenvolvimento científico, atraindo maiores investimentos e recursos.


4. O futuro da ciência descentralizada


Embora o modelo DeSci tenha um grande potencial, ele ainda enfrenta diversos desafios em sua aplicação prática. Primeiro, a tecnologia blockchain em si ainda está em evolução, e muitas plataformas DeSci permanecem em estágios iniciais, exigindo tempo para amadurecimento tecnológico e adoção em larga escala. Segundo, embora a descentralização ajude a mitigar a centralização da pesquisa tradicional, garantir a qualidade e a confiabilidade dos estudos científicos continua sendo um desafio crítico.

Além disso, a DeSci enfrenta desafios regulatórios e legais. À medida que os modelos de financiamento e governança descentralizados se desenvolvem, é essencial estabelecer frameworks legais apropriados em escala global para garantir conformidade e segurança na pesquisa científica.

Apesar desses desafios, o futuro da DeSci permanece promissor. À medida que a tecnologia blockchain amadurece e os princípios descentralizados ganham maior aceitação, espera-se que a pesquisa científica se torne mais aberta, transparente e eficiente. Por meio de financiamento descentralizado, compartilhamento de dados e colaboração global, a DeSci tem o potencial de se tornar um impulsionador chave da inovação tecnológica mundial. Ao enfrentar desafios globais, o papel da DeSci se tornará cada vez mais significativo.

5. Conclusão


DeSci não é apenas uma aplicação de tecnologia descentralizada - é uma transformação revolucionária do modelo de pesquisa cientifica tradicional. Ao quebrar as barreiras da pesquisa convencional, ela promove um ambiente científico mais aberto, transparente e democrático. Com o avanço contínuo da tecnologia e o aprofundamento da colaboração global, espera-se que o DeSci se torne uma tendência chave no futuro da pesquisa científica, impulsionando a inovação em direção a possibilidades maiores.

Ao mesmo tempo, com o contínuo desenvolvimento da tecnologia descentralizada e do blockchain, DeSci está prestes a liderar uma nova onda de inovação científica em todo o mundo. Ele não só acelerará o progresso tecnológico, mas também desempenhará um papel crucial em enfrentar os desafios mais urgentes da humanidade.

Como uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas, a MEXC continuará monitorando o progresso da DeSci, epxlorando suas potenciais oportunidades e desenvolvimentos dentro do ecossistema de pesquisa global.

Aviso legal: Esta informação não oferece aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


