Leitura obrigatória! O que são as negociações de Futuros? Descubra em 3 minutos!

Neste artigo, você explorará os fundamentos da negociação de futuros com o Aprendizado MEXC. Este guia simples vai lhe ajudar a entender com facilidade o mercado de derivativos e conhecer os produtos de Futuros oferecidos pela MEXC.

Resumo do artigo:

1. Um contrato futuro é um tipo de derivativo amplamente utilizado por traders nos mercados financeiros atuais para gerenciamento de risco.

2. Os mercados formais de futuros surgiram na Holanda do século XVII, sendo o exemplo mais famoso os contratos futuros de tulipas. Em 1848, 82 comerciantes fundaram a Chicago Board of Trade (CBOT), e dela nasceu a Chicago Futures Exchange, considerada a primeira bolsa de futuros do mundo.

3. A MEXC é uma das principais exchanges de Futuros no mercado de criptomoedas, oferecendo mais de 1.200 pares de negociação, como Futuros Perpétuos de Bitcoin e de Ethereum. Os usuários podem operar pelo site da MEXC ou pelo aplicativo de forma flexível. Além disso, a negociação de Futuros na MEXC oferece alavancagem de até 500x, aumentando significativamente a eficiência do capital.

4. Apesar das diversas oportunidades que a negociação de futuros pode oferecer aos investidores, é importante reconhecer que se trata de uma modalidade com um nível de complexidade relativamente alto. Todo investidor deve ter uma consciência madura de gerenciamento de risco.

Contratos futuros são uma forma de derivativo que obriga ambas as partes a realizarem uma transação de um ativo em uma data e preço fixados no futuro. Os compradores e vendedores devem respeitar o valor acordado no momento da contratação. Isso significa que, independentemente do preço atual do ativo, a negociação deve acontecer pelo valor estabelecido no contrato.

Esses contratos podem envolver qualquer tipo de commodity física ou instrumento financeiro. Eles são detalhados a ponto de especificar a quantidade do ativo subjacente negociado. São amplamente utilizados como ferramenta de proteção contra oscilações de preço desses ativos.

A negociação de Futuros é um instrumento financeiro que surgiu há muitos séculos e foi evoluindo até chegar ao formato moderno. Sua principal função sempre foi reduzir os riscos causados pelas variações de preço de commodities, ao permitir o travamento antecipado desses valores. Os contratos futuros modernos têm suas raízes na Europa do século XVII, quando comerciantes começaram a comprar e vender mercadorias por meio de acordos semelhantes, especialmente no mercado de lã, especiarias e minérios. Esses acordos iniciais abriram caminho para o que conhecemos hoje como negociação de Futuros.

Em 1848, foi fundada a Chicago Board of Trade (CBOT), considerada a primeira bolsa de Futuros formal do mundo. No final do século XIX, a CBOT passou a introduzir contratos futuros padronizados, especificando com clareza o tipo, a quantidade, a qualidade e a data de entrega das mercadorias negociadas. Essa padronização aumentou significativamente a eficiência das negociações, reduziu custos e impulsionou o desenvolvimento do mercado de futuros.

Um contrato permite que os traders fixem o preço de um ativo para uma data futura. Esse ativo pode ser qualquer commodity comumente negociada, como petróleo, ouro, prata, milho, açúcar ou algodão. Também é possível que o ativo subjacente seja uma ação, par de moedas, criptomoeda ou título público.

O contrato garante o preço de qualquer um desses ativos para uma data futura. Contratos padronizados têm uma data de vencimento e um preço fixado. É comum identificar um contrato futuro pela sua data ou mês de vencimento. Por exemplo, um contrato futuro de milho com vencimento em janeiro é chamado de Contrato de Milho de janeiro. Vamos usar um exemplo prático com milho como commodity para ilustrar melhor como funciona esse processo:

Suponha que Alice seja uma produtora de milho, e Candy, uma compradora. No mundo real, o ciclo de cultivo do milho é longo e sujeito a diversos fatores, como clima adverso e pragas, o que gera incertezas sobre a colheita. Para Alice, garantir que o preço final de venda não fique abaixo do custo de produção é essencial. Para Candy, o objetivo é garantir a compra do milho ao menor preço possível. É justamente nesse equilíbrio de interesses que entra a negociação de futuros.

Vamos assumir que o custo de produção da Alice por tonelada de milho seja de $100, e que o valor máximo que Candy está disposta a pagar seja $110 por tonelada. Alice e Candy podem, então, firmar um contrato futuro com esses termos antes mesmo da colheita acontecer:

Pessoa Ativo de negociação Preço de custo de produção Preço de compra Preço acordado Lucro nominal Alice Milho $100/ton $105/ton $5/ton Candy Milho $105/ton $5/ton

Uma vez que Alice e Candy assinem o contrato, no período da colheita haverá três possívels cenários:

Cenário Rendimento final do milho Preço de mercado final do milho Preço de custo da Alice Preço de compra da Candy Lucro final de Alice Cenário 1 Maior que o esperado Menor que $100/ton $100/ton $105/ton Maior que $5/ton Cenário 2 Como esperado Mais ou menos $100/ton $100/ton $105/ton $5/ton Cenário 3 Menor que o esperado Maior que $100/ton $100/ton $105/ton Menor que $5/ton

A partir deste exemplo simples, podemos ver que, como compradora do contrato futuro, Candy tem o direito de adquirir a propriedade do milho pelo preço acordado de $105 por tonelada ao vencimento do contrato. Embora exista o risco de comprar a um preço mais alto que o do mercado à vista, o ponto principal é poder garantir a compra da commodity necessária com antecedência. Além disso, é importante destacar que os compradores podem vender seus contratos para outras pessoas, assim se liberando das obrigações contratuais.

As regras básicas dos contratos futuros no mercado de criptomoedas derivam dos mercados tradicionais de futuros. Abaixo, uma tabela resumida comparando os dois:

Tipo de contrato de negociação Ativo subjacente Horas de negociação Entrega física envolvida Restrições de negociação transfronteiriça Volatility Futuros tradicionais Commodities, metais preciosos, índices de ações, mercado cambial, etc. Restrito ao horário de funcionamento da bolsa (geralmente não é 24/7) Alguns exigem entrega física, outros não. Significativas Relatively lower Futuros de criptomoedas Ativos criptos Negociação 24/7 Não requer entrega física Relativamente menores Relativamente maiores

A partir da comparação acima, fica claro que o tamanho total do mercado cripto é relativamente pequeno. Até 3 de julho de 2025, a capitalização nocional do mercado cripto está em cerca de $3,8 trilhões, ainda muito inferior, por exemplo, à capitalização de mercado do ouro, que é de aproximadamente $20 trilhões. Por isso, a volatilidade dos preços no mercado cripto tende a ser maior do que em ouro, índices acionários ou commodities.

Por outro lado, os Futuros de cripto também apresentam várias vantagens, como negociação 24/7, restrições geográficas mínimas, ausência de exigência de entrega física e maior volatilidade, o que oferece mais oportunidades de negociação para os traders.

A negociação de Futuros oferece muitas vantagens para todos os investidores. Por serem derivativos financeiros baseados no valor de ativos financeiros ou físicos, são ideais para gerenciamento de risco e proteção em mineração e negociação de criptomoedas. Essa mitigação de risco torna a negociação de Futuros mais eficiente em termos de risco.

Os Futuros da MEXC oferecem aos usuários mais de 1.000 pares de negociação, abrangendo não apenas produtos cripto tradicionais, como os Futuros Perpétuos de Bitcoin, mas também listando rapidamente pares altamente voláteis e em alta, como PEPEUSDT e TRUMPUSDT, para proporcionar mais opções diversificadas de negociação.

Além disso, a MEXC é preferida pelos investidores por suas taxas baixíssimas e competitivas. Atualmente, o mercado de Futuros da MEXC oferece 143 pares de negociação com taxa 0 (tanto para maker quanto para taker).

Claro que, por ser uma modalidade de negociação com um nível profissional relativamente alto, o mercado de futuros exige grande experiência e habilidades sólidas de gerenciamento de risco por parte dos traders. Todo investidor que negocia futuros de criptomoedas deve entender profundamente os riscos potenciais gerados pela alta volatilidade do mercado cripto. Para saber mais sobre gerenciamento de risco em futuros, confira: "Estratégias de negociação com alta alavancagem: equilibrando eficiência de capital e gestão de riscos".

5.1 Se os MEXCers desejam negociar pelo site, siga estes passos para comprar Futuros de criptomoedas:

Abra a página inicial da MEXC, passe o cursor sobre a seção Futuros no menu superior, e então selecione o tipo de negociação de Futuros que preferir no menu suspenso ou clique neste link.

5.2 Se os MEXCers pretendem negociar pelo celular, use o guia abaixo para comprar Futuros de criptomoedas pelo aplicativo da MEXC:

Toque no aplicativo da MEXC e vá na seção Futuros no menu inferior

A interface de negociação de Futuros da MEXC oferece a todo trader todas as ferramentas essenciais gratuitamente. O terminal é intuitivo e apresenta de forma clara todas as informações necessárias em um único painel.

Site da MEXC:

Aplicativo da MEXC:

Conforme mostrado na imagem acima:

1: A barra de menu superior permite selecionar o par de negociação do contrato futuro que você deseja negociar.

2: Na parte inferior da tela são exibidas suas posições e os detalhes das ordens.

3: O livro de ordens, localizado no lado esquerdo da tela, mostra o que outros traders estão comprando e vendendo, ajudando você a entender as condições atuais do mercado.

4: No lado direito da tela está o botão para realizar a colocação de ordens.

Para começar a negociar Futuros na MEXC, é necessário transferir fundos da sua conta Spot para a conta de Futuros. Ao negociar Futuros, você pode definir o preço e a quantidade do ativo que deseja negociar e confirmar sua ordem selecionando a opção "Comprar/Long" ou "Vender/Short".

A MEXC oferece diferentes multiplicadores de alavancagem para os diversos pares de negociação de Futuros.

A Exchange MEXC suporta alavancagem de até 500x. A alavancagem máxima depende dos requisitos de margem inicial e margem de manutenção.

A exchange permite que os usuários ajustem suas posições long e short no modo Margem Cruzada. Por exemplo, você pode definir posições long com alavancagem de 30x e posições short com 90x. Para proteger-se contra riscos, os traders podem reduzir a alavancagem das negociações de 90x para 30x.

A plataforma atende traders com diferentes preferências de margem, oferecendo vários modos de margem:

No Modo Margem Cruzada, a margem é compartilhada entre duas posições abertas no mesmo ativo cripto. Qualquer lucro ou prejuízo de uma posição pode ser usado para ajustar o saldo da outra negociação.

No Modo Margem Isolada, apenas a margem destinada à posição específica aberta é utilizada. Em caso de prejuízo, somente a margem alocada para aquela posição será afetada, preservando o restante do seu saldo em criptomoedas. Essa é a melhor opção para traders iniciantes, pois ajuda a proteger o saldo principal dos seus ativos.

Por padrão, todos os traders começam com Modo de Margem Isolada.

A negociação de Futuros em cripto é uma forma de negociar comprado (long) ou vendido (short) nas variações de preço do mercado, usando alavancagem e derivativos. Embora ofereça alto potencial de lucro, também envolve riscos elevados, por isso dominar as técnicas corretas é fundamental.

O sucesso na negociação de Futuros começa com um plano bem definido:

Defina metas: Defina seus objetivos, incluindo lucros esperados e perdas máximas aceitáveis.

TP/SL (Take Profit / Stop Loss): Determine níveis de take profit (para garantir ganhos) e stop loss (para limitar perdas) antes de cada operação. Exemplo: buscar 10% de lucro e aceitar perda máxima de 5%.

Gestão de posições: Não utilize todo o seu capital em uma única operação. Recomenda-se manter o risco por operação entre 1% e 2% do saldo total da conta.

Se o saldo da conta é $10.000, o risco máximo por operação deve ser $200 (2%). Com stop loss em 5%, o tamanho da posição deve ser de $4.000 (200 ÷ 0,05).

A análise técnica é uma ferramenta essencial para prever tendências de mercado. Técnicas comuns incluem::

Entendendo sobre Suporte e Resistência:

Nível de suporte: Um ponto onde o preço pode voltar a subir durante uma queda.

Nível de resistência: Um ponto onde o preço pode recuar durante uma alta.

Dica: Compre próximo ao suporte e venda próximo à resistência, mas sempre confirme com outros indicadores.

Indicadores técnicos comuns :

Média móvel (MA): Ajuda a identificar a direção da tendência. Exemplo: a média móvel de curto prazo cruzando acima da de longo prazo indica compra (golden cross); o contrário indica venda (death cross).

Índice de força relativa (RSI): Indica se o mercado está sobrecomprado (acima de 70) ou sobrevendido (abaixo de 30).

Bandas de Bollinger: Ajudam a identificar a volatilidade e possíveis rompimentos de preço.

O mercado cripto é muito volátil, e as emoções podem influenciar as decisões. Algumas dicas para manter o controle emocional:

Controle a ganância e o medo: Não aumente posições durante rallies por impulso, nem feche pânico em quedas.

Evite correr atrás de máximas ou vender nas mínimas: Espere sinais claros antes de agir e não reaja às flutuações momentâneas.

Faça pausas regulares: Ficar muito tempo diante da tela pode prejudicar o julgamento. Mantenha a mente saudável.

Alavancagem alta pode amplificar lucros, mas aumenta significativamente o risco de liquidação. Iniciantes devem começar com alavancagem baixa (ex: 3x) para se adaptar às oscilações do mercado.

Evite aplicar todo o seu capital em um único par de negociação. A diversificação ajuda a reduzir o impacto da volatilidade em um único mercado..

Adapte o tamanho das suas posições conforme as condições do mercado. Por exemplo, em momentos de maior incerteza, diminua a exposição para reduzir riscos

Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento em investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco configuram recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins de referência e não deve ser considerado como orientação de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.