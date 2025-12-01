Preço de WORK hoje

O preço ao vivo de WORK (WORK) hoje é --, com uma variação de 1.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WORK para USD é de -- por WORK.

WORK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 93,036, com um fornecimento em circulação de 1000.00M WORK. Nas últimas 24 horas, WORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00489791, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WORK movimentou-se +0.94% na última hora e +8.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WORK (WORK)

Capitalização de mercado $ 93.04K$ 93.04K $ 93.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.04K$ 93.04K $ 93.04K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

