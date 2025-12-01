Preço de VOLT hoje

O preço ao vivo de VOLT (XVM) hoje é $ 0.00187068, com uma variação de 25.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XVM para USD é de $ 0.00187068 por XVM.

VOLT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,870,318, com um fornecimento em circulação de 999.86M XVM. Nas últimas 24 horas, XVM foi negociado entre $ 0.00148863 (mínimo) e $ 0.00195287 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.078437, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00145538.

No desempenho de curto prazo, XVM movimentou-se -0.43% na última hora e -4.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VOLT (XVM)

Capitalização de mercado $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Fornecimento Circulante 999.86M 999.86M 999.86M Fornecimento total 999,859,423.773303 999,859,423.773303 999,859,423.773303

A capitalização de mercado atual de VOLT é $ 1.87M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XVM é 999.86M, com um fornecimento total de 999859423.773303. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.87M.