Preço de Verse hoje

O preço ao vivo de Verse (VERSE) hoje é $ 0.00004498, com uma variação de 1.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERSE para USD é de $ 0.00004498 por VERSE.

Verse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,959,012, com um fornecimento em circulação de 43.50B VERSE. Nas últimas 24 horas, VERSE foi negociado entre $ 0.00004409 (mínimo) e $ 0.0000453 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00779169, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003846.

No desempenho de curto prazo, VERSE movimentou-se +0.16% na última hora e +3.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Verse (VERSE)

A capitalização de mercado atual de Verse é $ 1.96M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VERSE é 43.50B, com um fornecimento total de 194389222366.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.75M.