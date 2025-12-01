Preço de VANTA hoje

O preço ao vivo de VANTA (VANTA) hoje é $ 0.00000182, com uma variação de 14.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VANTA para USD é de $ 0.00000182 por VANTA.

VANTA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 182,199, com um fornecimento em circulação de 100.00B VANTA. Nas últimas 24 horas, VANTA foi negociado entre $ 0.00000158 (mínimo) e $ 0.00000183 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000184, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VANTA movimentou-se +0.24% na última hora e +49.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VANTA (VANTA)

Capitalização de mercado $ 182.20K$ 182.20K $ 182.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 182.20K$ 182.20K $ 182.20K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

