Preço de Tuff hoje

O preço ao vivo de Tuff (TUFF) hoje é $ 0.00002867, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TUFF para USD é de $ 0.00002867 por TUFF.

Tuff ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,672, com um fornecimento em circulação de 999.96M TUFF. Nas últimas 24 horas, TUFF foi negociado entre $ 0.00002852 (mínimo) e $ 0.00002887 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00226927, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002489.

No desempenho de curto prazo, TUFF movimentou-se -- na última hora e -5.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tuff (TUFF)

Capitalização de mercado $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,271.972313 999,961,271.972313 999,961,271.972313

