Preço de Stream Guy hoje

O preço ao vivo de Stream Guy (STREAMGUY) hoje é --, com uma variação de 3.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STREAMGUY para USD é de -- por STREAMGUY.

Stream Guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,252.12, com um fornecimento em circulação de 999.76M STREAMGUY. Nas últimas 24 horas, STREAMGUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00147765, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STREAMGUY movimentou-se +0.21% na última hora e -2.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stream Guy (STREAMGUY)

Capitalização de mercado $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Fornecimento Circulante 999.76M 999.76M 999.76M Fornecimento total 999,761,350.686734 999,761,350.686734 999,761,350.686734

