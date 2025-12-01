Preço de SOLPUMP hoje

O preço ao vivo de SOLPUMP (SOLPUMP) hoje é $ 0.02211675, com uma variação de 1.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLPUMP para USD é de $ 0.02211675 por SOLPUMP.

SOLPUMP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,058,449, com um fornecimento em circulação de 92.86M SOLPUMP. Nas últimas 24 horas, SOLPUMP foi negociado entre $ 0.02127742 (mínimo) e $ 0.02252652 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02417307, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00712638.

No desempenho de curto prazo, SOLPUMP movimentou-se -1.14% na última hora e +17.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SOLPUMP (SOLPUMP)

Capitalização de mercado $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Fornecimento Circulante 92.86M 92.86M 92.86M Fornecimento total 181,741,327.687409 181,741,327.687409 181,741,327.687409

