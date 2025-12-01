Preço de Smart Layer Network hoje

O preço ao vivo de Smart Layer Network (SLN) hoje é $ 0.00940841, com uma variação de 9.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLN para USD é de $ 0.00940841 por SLN.

Smart Layer Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 743,483, com um fornecimento em circulação de 79.04M SLN. Nas últimas 24 horas, SLN foi negociado entre $ 0.00746369 (mínimo) e $ 0.01060118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.46, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00358679.

No desempenho de curto prazo, SLN movimentou-se +3.40% na última hora e +53.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Smart Layer Network (SLN)

Capitalização de mercado $ 743.48K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 940.69K Fornecimento Circulante 79.04M Fornecimento total 100,000,000.0

