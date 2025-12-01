Preço de SLIPPY hoje

O preço ao vivo de SLIPPY (SLIPPY) hoje é --, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLIPPY para USD é de -- por SLIPPY.

SLIPPY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,490, com um fornecimento em circulação de 420.69B SLIPPY. Nas últimas 24 horas, SLIPPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SLIPPY movimentou-se -0.00% na última hora e +10.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SLIPPY (SLIPPY)

Capitalização de mercado $ 91.49K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.49K Fornecimento Circulante 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0

