Preço de Send It hoje

O preço ao vivo de Send It (SENDIT) hoje é $ 0.00000788, com uma variação de 1.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SENDIT para USD é de $ 0.00000788 por SENDIT.

Send It ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,882.76, com um fornecimento em circulação de 1.00B SENDIT. Nas últimas 24 horas, SENDIT foi negociado entre $ 0.00000775 (mínimo) e $ 0.0000080 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0006059, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000070.

No desempenho de curto prazo, SENDIT movimentou-se -0.09% na última hora e +1.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Send It (SENDIT)

Capitalização de mercado $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Send It é $ 7.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SENDIT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.88K.