Preço de Reply hoje

O preço ao vivo de Reply (REPLY) hoje é --, com uma variação de 1.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REPLY para USD é de -- por REPLY.

Reply ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,214, com um fornecimento em circulação de 96.68B REPLY. Nas últimas 24 horas, REPLY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, REPLY movimentou-se 0.00% na última hora e -8.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Reply (REPLY)

Capitalização de mercado $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.32K$ 33.32K $ 33.32K Fornecimento Circulante 96.68B 96.68B 96.68B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Reply é $ 32.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REPLY é 96.68B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.32K.