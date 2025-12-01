Preço de Puffverse hoje

O preço ao vivo de Puffverse (PFVS) hoje é $ 0.00206479, com uma variação de 9.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PFVS para USD é de $ 0.00206479 por PFVS.

Puffverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 240,801, com um fornecimento em circulação de 116.62M PFVS. Nas últimas 24 horas, PFVS foi negociado entre $ 0.00193245 (mínimo) e $ 0.00239613 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.086767, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0014946.

No desempenho de curto prazo, PFVS movimentou-se +4.20% na última hora e +14.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Puffverse (PFVS)

Capitalização de mercado $ 240.80K$ 240.80K $ 240.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Fornecimento Circulante 116.62M 116.62M 116.62M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Puffverse é $ 240.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PFVS é 116.62M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.06M.