Preço de POKI hoje

O preço ao vivo de POKI (POKI) hoje é $ 0.00000999, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POKI para USD é de $ 0.00000999 por POKI.

POKI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,831.42, com um fornecimento em circulação de 984.05M POKI. Nas últimas 24 horas, POKI foi negociado entre $ 0.00000985 (mínimo) e $ 0.00001009 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00106015, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000923.

No desempenho de curto prazo, POKI movimentou-se 0.00% na última hora e +4.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de POKI (POKI)

Capitalização de mercado $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Fornecimento Circulante 984.05M 984.05M 984.05M Fornecimento total 999,837,568.994076 999,837,568.994076 999,837,568.994076

A capitalização de mercado atual de POKI é $ 9.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POKI é 984.05M, com um fornecimento total de 999837568.994076. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.99K.