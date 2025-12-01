Preço de PickleVault hoje

O preço ao vivo de PickleVault (PICKLE) hoje é --, com uma variação de 33.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PICKLE para USD é de -- por PICKLE.

PickleVault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 200,017, com um fornecimento em circulação de 409.99M PICKLE. Nas últimas 24 horas, PICKLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00814848, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PICKLE movimentou-se -0.48% na última hora e +68.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PickleVault (PICKLE)

Capitalização de mercado $ 200.02K$ 200.02K $ 200.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 200.02K$ 200.02K $ 200.02K Fornecimento Circulante 409.99M 409.99M 409.99M Fornecimento total 409,993,480.502555 409,993,480.502555 409,993,480.502555

