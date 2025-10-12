Informações de preço de PathOS (PATHOS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.17% Alteração de Preço (1D) +1.44% Variação de Preço (7d) -44.99% Variação de Preço (7d) -44.99%

O preço em tempo real de PathOS (PATHOS) é --. Nas últimas 24 horas, PATHOS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PATHOS é $ 0.00473122, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PATHOS variou +0.17% na última hora, +1.44% nas últimas 24 horas e -44.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PathOS (PATHOS)

Capitalização de mercado $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PathOS é $ 11.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PATHOS é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.58K.