Informações de preço de Nothing (VOID) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01813601$ 0.01813601 $ 0.01813601 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.11% Alteração de Preço (1D) +2.58% Variação de Preço (7d) -27.77% Variação de Preço (7d) -27.77%

O preço em tempo real de Nothing (VOID) é --. Nas últimas 24 horas, VOID foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VOID é $ 0.01813601, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VOID variou +0.11% na última hora, +2.58% nas últimas 24 horas e -27.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nothing (VOID)

Capitalização de mercado $ 146.16K$ 146.16K $ 146.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 146.16K$ 146.16K $ 146.16K Fornecimento Circulante 999.59M 999.59M 999.59M Fornecimento total 999,588,074.926347 999,588,074.926347 999,588,074.926347

A capitalização de mercado atual de Nothing é $ 146.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOID é 999.59M, com um fornecimento total de 999588074.926347. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 146.16K.