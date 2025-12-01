Preço de Moonvember hoje

O preço ao vivo de Moonvember ($MVB) hoje é $ 0.00053054, com uma variação de 3.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $MVB para USD é de $ 0.00053054 por $MVB.

Moonvember ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,891.48, com um fornecimento em circulação de 37.49M $MVB. Nas últimas 24 horas, $MVB foi negociado entre $ 0.00053324 (mínimo) e $ 0.00055415 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00679735, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00053054.

No desempenho de curto prazo, $MVB movimentou-se -1.75% na última hora e -26.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moonvember ($MVB)

Capitalização de mercado $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Fornecimento Circulante 37.49M 37.49M 37.49M Fornecimento total 37,492,567.29350497 37,492,567.29350497 37,492,567.29350497

