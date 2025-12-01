Preço de Memory hoje

O preço ao vivo de Memory (MEM) hoje é $ 0.0218491, com uma variação de 1.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEM para USD é de $ 0.0218491 por MEM.

Memory ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,640,194, com um fornecimento em circulação de 75.07M MEM. Nas últimas 24 horas, MEM foi negociado entre $ 0.02148717 (mínimo) e $ 0.02207856 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.120607, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02139217.

No desempenho de curto prazo, MEM movimentou-se -0.05% na última hora e -7.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memory (MEM)

Capitalização de mercado $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.85M$ 21.85M $ 21.85M Fornecimento Circulante 75.07M 75.07M 75.07M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Memory é $ 1.64M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEM é 75.07M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.85M.