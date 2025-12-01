Preço de Kora hoje

O preço ao vivo de Kora (SN71) hoje é $ 2.43, com uma variação de 3.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN71 para USD é de $ 2.43 por SN71.

Kora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,450,259, com um fornecimento em circulação de 3.07M SN71. Nas últimas 24 horas, SN71 foi negociado entre $ 2.11 (mínimo) e $ 2.53 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.208296.

No desempenho de curto prazo, SN71 movimentou-se -2.90% na última hora e -25.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kora (SN71)

Capitalização de mercado $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M Fornecimento Circulante 3.07M 3.07M 3.07M Fornecimento total 3,072,050.323577881 3,072,050.323577881 3,072,050.323577881

A capitalização de mercado atual de Kora é $ 7.45M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN71 é 3.07M, com um fornecimento total de 3072050.323577881. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.45M.