Preço de KEY hoje

O preço ao vivo de KEY (KEY) hoje é $ 0.01252546, com uma variação de 2.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KEY para USD é de $ 0.01252546 por KEY.

KEY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,214,970, com um fornecimento em circulação de 97.00M KEY. Nas últimas 24 horas, KEY foi negociado entre $ 0.01238426 (mínimo) e $ 0.01291502 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.226519, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01238426.

No desempenho de curto prazo, KEY movimentou-se -0.21% na última hora e -35.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KEY (KEY)

Capitalização de mercado $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Fornecimento Circulante 97.00M 97.00M 97.00M Fornecimento total 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

