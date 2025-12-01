Preço de Izzy hoje

O preço ao vivo de Izzy (IZZY) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IZZY para USD é de -- por IZZY.

Izzy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,275, com um fornecimento em circulação de 420.69B IZZY. Nas últimas 24 horas, IZZY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00001546, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IZZY movimentou-se -- na última hora e +10.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Izzy (IZZY)

Capitalização de mercado $ 88.28K$ 88.28K $ 88.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.28K$ 88.28K $ 88.28K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

