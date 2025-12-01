Preço de HyperChainX hoje

O preço ao vivo de HyperChainX (HPX) hoje é $ 0.00245922, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HPX para USD é de $ 0.00245922 por HPX.

HyperChainX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,459,225, com um fornecimento em circulação de 1.00B HPX. Nas últimas 24 horas, HPX foi negociado entre $ 0.00243832 (mínimo) e $ 0.00246534 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00972126, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HPX movimentou-se +0.04% na última hora e -4.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HyperChainX (HPX)

Capitalização de mercado $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de HyperChainX é $ 2.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HPX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.46M.