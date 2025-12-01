Preço de GRIND hoje

O preço ao vivo de GRIND (GRIND) hoje é --, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRIND para USD é de -- por GRIND.

GRIND ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 725,078, com um fornecimento em circulação de 77.78B GRIND. Nas últimas 24 horas, GRIND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRIND movimentou-se -0.29% na última hora e -3.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GRIND (GRIND)

Capitalização de mercado $ 725.08K$ 725.08K $ 725.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 725.08K$ 725.08K $ 725.08K Fornecimento Circulante 77.78B 77.78B 77.78B Fornecimento total 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

A capitalização de mercado atual de GRIND é $ 725.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRIND é 77.78B, com um fornecimento total de 77777777777.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 725.08K.