Preço de GRDM hoje

O preço ao vivo de GRDM (GRDM) hoje é $ 0.01297856, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRDM para USD é de $ 0.01297856 por GRDM.

GRDM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,191,423, com um fornecimento em circulação de 400.00M GRDM. Nas últimas 24 horas, GRDM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02841479, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01236425.

No desempenho de curto prazo, GRDM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GRDM (GRDM)

Capitalização de mercado $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.98M$ 12.98M $ 12.98M Fornecimento Circulante 400.00M 400.00M 400.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GRDM é $ 5.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRDM é 400.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.98M.