Preço de EONIC (EONIC)
+0.88%
+1.60%
-30.27%
-30.27%
O preço em tempo real de EONIC (EONIC) é $0.00018429. Nas últimas 24 horas, EONIC foi negociado entre a mínima de $ 0.00017636 e a máxima de $ 0.00018783, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EONIC é $ 0.00042902, enquanto o mais baixo é $ 0.00009587.
Em termos de desempenho de curto prazo, EONIC variou +0.88% na última hora, +1.60% nas últimas 24 horas e -30.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de EONIC é $ 176.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EONIC é 963.15M, com um fornecimento total de 963149182.007996. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 176.69K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de EONIC em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de EONIC em USD foi de $ -0.0000971857.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de EONIC em USD foi de $ +0.0000804872.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de EONIC em USD foi de $ +0.00003532014921113463.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+1.60%
|30 dias
|$ -0.0000971857
|-52.73%
|60 dias
|$ +0.0000804872
|+43.67%
|90 dias
|$ +0.00003532014921113463
|+23.71%
UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-12 05:22:00
|Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
|10-11 21:42:43
|Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
|10-11 14:30:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
|10-11 11:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
|10-11 09:36:12
|Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
|10-11 09:17:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.