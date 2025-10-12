O que é EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

Quanto valerá EONIC (EONIC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em EONIC (EONIC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para EONIC.

Compreender a tokenomics de EONIC (EONIC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EONIC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre EONIC (EONIC) Quanto vale hoje o EONIC (EONIC)? O preço ao vivo de EONIC em USD é 0.00018429 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EONIC para USD? $ 0.00018429 . Confira o O preço atual de EONIC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de EONIC? A capitalização de mercado de EONIC é $ 176.69K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EONIC? O fornecimento circulante de EONIC é de 963.15M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EONIC? EONIC atingiu um preço máximo histórico de 0.00042902 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EONIC? EONIC atingiu um preço minímo histórico de 0.00009587 USD . Qual é o volume de negociação de EONIC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EONIC é -- USD . EONIC vai subir ainda este ano? EONIC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EONIC para uma análise mais detalhada.

