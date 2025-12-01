Preço de DROP hoje

O preço ao vivo de DROP (DROP) hoje é $ 3.98, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DROP para USD é de $ 3.98 por DROP.

DROP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,932,586, com um fornecimento em circulação de 989.17K DROP. Nas últimas 24 horas, DROP foi negociado entre $ 3.91 (mínimo) e $ 4.03 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 19.91, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.73.

No desempenho de curto prazo, DROP movimentou-se +0.49% na última hora e -0.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DROP (DROP)

Capitalização de mercado $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Fornecimento Circulante 989.17K 989.17K 989.17K Fornecimento total 989,169.131323 989,169.131323 989,169.131323

