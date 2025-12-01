Preço de Dreamsync hoje

O preço ao vivo de Dreamsync (DREAM) hoje é $ 0.00041115, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DREAM para USD é de $ 0.00041115 por DREAM.

Dreamsync ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 411,169, com um fornecimento em circulação de 999.99M DREAM. Nas últimas 24 horas, DREAM foi negociado entre $ 0.00040801 (mínimo) e $ 0.00042301 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00437362, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00021815.

No desempenho de curto prazo, DREAM movimentou-se -0.30% na última hora e -6.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dreamsync (DREAM)

Capitalização de mercado $ 411.17K$ 411.17K $ 411.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 411.17K$ 411.17K $ 411.17K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,991,745.638971 999,991,745.638971 999,991,745.638971

A capitalização de mercado atual de Dreamsync é $ 411.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DREAM é 999.99M, com um fornecimento total de 999991745.638971. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 411.17K.