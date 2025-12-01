Preço de Dope hoje

O preço ao vivo de Dope (DOPE) hoje é --, com uma variação de 8.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOPE para USD é de -- por DOPE.

Dope ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,849.63, com um fornecimento em circulação de 420.69T DOPE. Nas últimas 24 horas, DOPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOPE movimentou-se -6.61% na última hora e +33.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dope (DOPE)

Capitalização de mercado $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

