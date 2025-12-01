Preço de Dolphin hoje

O preço ao vivo de Dolphin (DPHN) hoje é $ 0.01389413, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DPHN para USD é de $ 0.01389413 por DPHN.

Dolphin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,924,973, com um fornecimento em circulação de 498.41M DPHN. Nas últimas 24 horas, DPHN foi negociado entre $ 0.01365502 (mínimo) e $ 0.01406216 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02226817, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01112509.

No desempenho de curto prazo, DPHN movimentou-se 0.00% na última hora e -2.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dolphin (DPHN)

Capitalização de mercado $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M Fornecimento Circulante 498.41M 498.41M 498.41M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

