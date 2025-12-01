Preço de Dialectic ETH Vault hoje

O preço ao vivo de Dialectic ETH Vault (DETH) hoje é $ 3,047.59, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DETH para USD é de $ 3,047.59 por DETH.

Dialectic ETH Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,169,109, com um fornecimento em circulação de 11.21K DETH. Nas últimas 24 horas, DETH foi negociado entre $ 2,998.26 (mínimo) e $ 3,062.82 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,757.52, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,639.96.

No desempenho de curto prazo, DETH movimentou-se -0.05% na última hora e +8.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dialectic ETH Vault (DETH)

Fornecimento Circulante 11.21K 11.21K 11.21K Fornecimento total 11,213.50475408682 11,213.50475408682 11,213.50475408682

