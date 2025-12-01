Preço de DEEPTICS hoje

O preço ao vivo de DEEPTICS (DPTX) hoje é $ 0.00707409, com uma variação de 3.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DPTX para USD é de $ 0.00707409 por DPTX.

DEEPTICS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 60,837, com um fornecimento em circulação de 8.60M DPTX. Nas últimas 24 horas, DPTX foi negociado entre $ 0.00691198 (mínimo) e $ 0.00730275 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.053737, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00618597.

No desempenho de curto prazo, DPTX movimentou-se +1.09% na última hora e -12.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DEEPTICS (DPTX)

Capitalização de mercado $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.74K$ 70.74K $ 70.74K Fornecimento Circulante 8.60M 8.60M 8.60M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

