Preço de Decentral Mining Protocol hoje

O preço ao vivo de Decentral Mining Protocol (DMP) hoje é $ 0.00001326, com uma variação de 0.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DMP para USD é de $ 0.00001326 por DMP.

Decentral Mining Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,258.69, com um fornecimento em circulação de 1.00B DMP. Nas últimas 24 horas, DMP foi negociado entre $ 0.00001302 (mínimo) e $ 0.00001332 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00156132, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001273.

No desempenho de curto prazo, DMP movimentou-se -- na última hora e -11.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Decentral Mining Protocol (DMP)

Capitalização de mercado $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

