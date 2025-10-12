Informações de preço de Craft Engine (CRAFT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00102037 $ 0.00102037 $ 0.00102037 Mínimo 24h $ 0.00108445 $ 0.00108445 $ 0.00108445 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00102037$ 0.00102037 $ 0.00102037 Máximo 24h $ 0.00108445$ 0.00108445 $ 0.00108445 Máximo histórico $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Menor preço $ 0.00098174$ 0.00098174 $ 0.00098174 Variação de Preço (1h) -0.36% Alteração de Preço (1D) +1.40% Variação de Preço (7d) -30.19% Variação de Preço (7d) -30.19%

O preço em tempo real de Craft Engine (CRAFT) é $0.00108044. Nas últimas 24 horas, CRAFT foi negociado entre a mínima de $ 0.00102037 e a máxima de $ 0.00108445, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRAFT é $ 0.00321117, enquanto o mais baixo é $ 0.00098174.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRAFT variou -0.36% na última hora, +1.40% nas últimas 24 horas e -30.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Craft Engine (CRAFT)

Capitalização de mercado $ 80.01K$ 80.01K $ 80.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 108.12K$ 108.12K $ 108.12K Fornecimento Circulante 74.00M 74.00M 74.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Craft Engine é $ 80.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAFT é 74.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 108.12K.