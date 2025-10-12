Informações de preço de Convergence (CONV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000374 $ 0.00000374 $ 0.00000374 Mínimo 24h $ 0.00000404 $ 0.00000404 $ 0.00000404 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000374$ 0.00000374 $ 0.00000374 Máximo 24h $ 0.00000404$ 0.00000404 $ 0.00000404 Máximo histórico $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Menor preço $ 0.00000364$ 0.00000364 $ 0.00000364 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) -2.66% Variação de Preço (7d) -16.20% Variação de Preço (7d) -16.20%

O preço em tempo real de Convergence (CONV) é $0.00000388. Nas últimas 24 horas, CONV foi negociado entre a mínima de $ 0.00000374 e a máxima de $ 0.00000404, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CONV é $ 0.251715, enquanto o mais baixo é $ 0.00000364.

Em termos de desempenho de curto prazo, CONV variou -0.08% na última hora, -2.66% nas últimas 24 horas e -16.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Convergence (CONV)

Capitalização de mercado $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.75K$ 38.75K $ 38.75K Fornecimento Circulante 3.93B 3.93B 3.93B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Convergence é $ 15.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CONV é 3.93B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.75K.