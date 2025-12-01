Preço de Chatrix hoje

O preço ao vivo de Chatrix (CRX) hoje é $ 0.00001258, com uma variação de 1.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRX para USD é de $ 0.00001258 por CRX.

Chatrix ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,544.32, com um fornecimento em circulação de 758.68M CRX. Nas últimas 24 horas, CRX foi negociado entre $ 0.00001235 (mínimo) e $ 0.00001395 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00098976, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001157.

No desempenho de curto prazo, CRX movimentou-se -0.68% na última hora e -26.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chatrix (CRX)

Capitalização de mercado $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Fornecimento Circulante 758.68M 758.68M 758.68M Fornecimento total 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753

