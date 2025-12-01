Preço de Capybara hoje

O preço ao vivo de Capybara (CAPY) hoje é --, com uma variação de 3.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAPY para USD é de -- por CAPY.

Capybara ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 276,123, com um fornecimento em circulação de 999.93B CAPY. Nas últimas 24 horas, CAPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CAPY movimentou-se +6.08% na última hora e +6.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Capybara (CAPY)

Capitalização de mercado $ 276.12K$ 276.12K $ 276.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 276.12K$ 276.12K $ 276.12K Fornecimento Circulante 999.93B 999.93B 999.93B Fornecimento total 999,926,807,494.7698 999,926,807,494.7698 999,926,807,494.7698

